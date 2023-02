Eintracht-Gegner im Achtelfinale: Was ist so schlimm an Neapel?

Eintracht im Achtelfinale

Was ist so schlimm an Neapel?

Von Peter Hess

Das hat die Eintracht noch nicht erlebt: Champions League, Achtelfinale. Doch der Gegner hat es in sich. Ist die SSC Neapel etwa noch hungriger als die Frankfurter?