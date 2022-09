Start der Champions League : So werden die Reichen noch reicher

Das Spiel am vergangenen Samstag bei Union Berlin, in dem der FC Bayern durch ein 1:1 die Tabellenführung in der Bundesliga eingebüßt hat, war auch ein Duell zwischen einem Klub aus der Champions League und einem aus der Europa League. Ein Fernduell, das die beiden sportökonomischen Welten, in denen sich Bayern und Union bewegen, deutlich klarer aufzeigt als die aktuelle Bundesligatabelle. Da sind die beiden Klubs nach fünf Spieltagen nur durch sechs Treffer in der Tordifferenz um einen Tabellenrang getrennt. In Wahrheit aber trennen sie Welten.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

Die Grundlage dafür, dass sich der FC Bayern seit einem Jahrzehnt in einer eigenen Liga in diesem Land einrichten kann, wird in dieser Woche mit dem Start der Europapokal-Saison wieder einmal erneuert und die Unterschiede zementiert: Der deutsche Rekordmeister trifft in der Champions League, in der er bei einem Triumph deutlich mehr als 100 Millionen Euro einstreichen kann, auf Inter Mailand – und Union Berlin spielt einen Tag später im europäischen B-Wettbewerb, der Europa League, gegen Royale Union Saint-Gilloise. Gegen wen? Genau.