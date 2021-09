Fiasko in Champions League : Bei RB Leipzig drohen Konsequenzen

Der Absturz von den starken Auftritten in der Bundesliga zum Fiasko in der Königsklassen binnen drei Tagen war selbst Jesse Marsch zu viel. Der sonst optimistische Trainer von RB Leipzig hatte nach dem 1:2 (1:2) gegen den FC Brügge in der Champions League keine Erklärung dafür, wie seine Mannschaft so kurz nach dem 6:0 gegen Hertha BSC und trotz Führung so auseinanderfallen konnte. „Wir sind nicht konstant. Wir spielen entweder sehr, sehr gut oder nicht gut. Wir müssen verstehen, jedes Spiel mit mehr Konstanz zu bestreiten.“

Erstmals kritisierte Marsch seine Spieler öffentlich und drohte Konsequenzen an. „Wir haben uns nicht an den taktischen Plan gehalten. Und wir hatten nicht die Mentalität, unser Tor mit allen Mitteln zu verteidigen“, sagte der 47-Jährige. Angesprochen dürfen sich die neben sich stehenden Nordi Mukiele und Dominik Szoboszlai fühlen. Vor allem der ungarische Nationalspieler legte ein unzureichendes Zweikampfverhalten an den Tag.

Marsch will nun diejenigen Spieler enger an sich binden, die seiner Idee folgen. Wer nicht mitzieht, ist raus. „Wir müssen überlegen, was unsere beste Mannschaft ist. Vielleicht spielen wir mit dieser Gruppe und müssen mehr in diejenigen investieren, die verstehen, was wir wollen“, sagte der US-Amerikaner. Am Samstag gegen den VfL Bochum (18.30 im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) muss ein Sieg her, sonst dürfte es auch um Marsch Diskussionen geben. Trotz der hartnäckigen Rückendeckung durch Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

Rangnick kritisiert Weggang von Nagelsmann

„Unser Trainer heißt Jesse Marsch. Auf den sind wir stolz und den haben wir mit voller Überzeugung verpflichtet“, sagte Mintzlaff kurz vor der Brügge-Pleite. Zudem schickte er freundliche Grüße an seinen früheren Sportdirektor Ralf Rangnick, der die Freigabe für den ehemaligen Cheftrainer Julian Nagelsmann an den FC Bayern München kritisiert hatte. „Natürlich darf jeder Experte seine Meinung äußern. Da können wir gut mit umgehen. Fakt ist, dass Ralf Rangnick Großartiges für unseren Klub geleistet hat. Nichtsdestotrotz wurde hier in den vergangenen zwei Jahren gute Arbeit geleistet. Zwei Jahre, in denen Ralf Rangnick sportlich nicht verantwortlich war“, sagte der 46-Jährige.

Rangnick hatte bei DAZN klare Worte dafür gefunden, dass Rasenballsport Nagelsmann trotz Vertrags bis Sommer 2023 hatte ziehen lassen. „Wir haben Julian damals geholt, weil wir überzeugt waren, er hebt uns auf die nächste Stufe. Dann kommt der größte Konkurrent in Deutschland in Not, was die Trainerfrage betrifft, und man lässt ihn für Geld ziehen“, sagte der 63-Jährige. „Ich hätte ganz sicher nicht zugestimmt und dem FC Bayern auch noch aus der Patsche geholfen.“

Dass nun Marsch die wiederum nächste oder zumindest eine zu Nagelsmann gleichwertige Stufe erreicht, ist fraglicher denn je. Das zeigte allein das Beispiel Brügge. Trotz der Hilflosigkeit seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zögerte Marsch lange, griff erst in der Pause ins Spiel ein. Nagelsmann war in diesen Belangen deutlich flexibler und entscheidungsfreudiger.

Primär geht es nun darum, die Mannschaft irgendwie wieder in die Spur zu bekommen. Dass das nach dem starken Spiel gegen Hertha BSC schon der Fall war, war offensichtlich ein Trugschluss. „Wir haben uns nach jedem Ballverlust runtergezogen“, klagte Kapitän Peter Gulacsi. An ein Weiterkommen in der Königsklasse wie in den beiden Vorjahren glaubt der Torwart wohl nur noch im Promillebereich. „Die Situation in der Gruppe ist nicht einfach. Wir haben jetzt zwei Spiele gegen Paris. Da müssen wir irgendwie Punkte holen, um im Rennen zu bleiben.“