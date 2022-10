Champions League : Porto besiegelt Barcelona-Aus

Fußball-Bundesligaklub Bayer Leverkusen hat in der Champions League keine Chance mehr auf den Achtelfinal-Einzug. Durch das 4:0 (1:0) des FC Porto bei Tabellenführer FC Brügge kann die Werkself bereits vor ihrem Duell bei Atletico Madrid am fünften Vorrundenspieltag den zweiten Platz in Gruppe B nicht mehr erreichen. Verliert Bayer am Abend bei den Rojiblancos, ist auch Platz drei und damit das Überwintern in der Europa League nicht mehr möglich.

Auch das Champions-League-Aus des FC Barcelona ist besiegelt, weil Inter Mailand in Gruppe C gegen das punktlose Schlusslicht Viktoria Pilsen mit 4:0 (2:0) die Oberhand behielt. Der italienische Meisterschaftszweite folgt damit Bayern München vorzeitig ins Achtelfinale.

Das Duell zwischen Barca und dem deutschen Rekordchampion um 21.00 Uhr ist somit nur noch von symbolischem Wert, die Mannschaft von Julian Nagelsmann kann im Camp Nou mit einem Erfolg zumindest den Gruppensieg vor dem abschließenden Heimspiel gegen Inter klar machen.

In Brügge trafen Mehdi Taremi (33., 70.), Evanilson (57.) und Stephen Eustaquio (60.) für die Gäste. Die Belgier, bereits sicher im Achtelfinale und am kommenden Dienstag zu Gast in der Leverkusener Arena, scheiterten zweimal vom Elfmeterpunkt. Zunächst parierte Diego Costa gegen Hans Vanaken, der Schiedsrichter ließ den Elfmeter aber wiederholen. Dabei scheiterte Noa Lang an Diego Costa (54.).

Die früheren Bundesligaprofis Henrich Mchitarjan (35.) und Edin Dzeko (42., 66.) sowie der Belgier Romelu Lukaku (87.) bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause waren für Inter erfolgreich.