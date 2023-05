Aktualisiert am

Halbfinale in Champions League : Guardiola verlangt gegen Real mehr Effizienz

Er will den Pokal erobern: Pep Guardiola. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Pep Guardiola gefiel die Sache ganz und gar nicht. Manchester City führte am Samstag 2:0 gegen Leeds United, Schütze beider Tore war Ilkay Gündogan gewesen, und wenige Minuten vor dem Spielende erhielt die Mannschaft einen Elfmeter. Normalerweise ein Job für Erling Haaland, doch der drückte Gündogan den Ball in die Hand, auf dass der einen Hattrick erzielen möge – eine kollegiale, eine kumpelhafte Geste des Norwegers.

Guardiola sah sich die Szene mit grimmigem Gesichtsausdruck an, Gündogans Schuss prallte vom rechten Torpfosten zurück ins Feld – und nun fuchtelte der Trainer wütend in Haalands Richtung und schrie ihn an, dass er und nicht Gündogan hätte schießen müssen. Sekunden später traf Leeds obendrein zum 1:2, und Guardiola war vollends bedient.