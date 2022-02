Aktualisiert am

1:0 in der Champions League : Paris Saint-Germain besiegt Real Madrid in letzter Minute

93 Minuten lang verzweifelt Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an Real-Torhüter Thibaut Courtois. Dann erlöst Kylian Mbappé die Franzosen. Manchester City besiegt Sporting Lissabon.

Das Starensemble von Paris Saint-Germain darf dank Matchwinner Kylian Mbappe und trotz eines Elfmeter-Fehlschusses seines Superstars Lionel Messi weiter vom ersten Triumph in der Champions League träumen. Im Achtelfinale gegen Real Madrid haben die Franzosen nach dem 1:0 im Hinspiel auf eigenem Platz für das Rückspiel am 9. März alle Trümpfe in der Hand.

Völlig sorglos schon für die Runde der besten Acht kann Englands Meister Manchester City planen. Das Team von Starcoach Pep Guardiola bot beim 5:0 bei Sporting Lissabon eine Machtdemonstration.

Auch Real Madrid hätte beinahe einen zufriedenstellenden Abend erlebt – bis Mbappé zuschlug. In den letzten Sekunden des Spiels dribbelte sich der 23-Jährige durch die Real-Abwehr und schoss den Ball durch die Beine des starken Real-Torhüters Thibaut Courtois. Fast die gesamte Spielzeit über hatte sich der Ball weitgehend in eine Richtung bewegt: zum Tor der Spanier. PSG besaß über weite Strecken den Ball, schaffte es aber zunächst nicht, die königliche Defensive um Courtois zu überwinden.

Selbst der mehrfache Weltfußballer Messi zeigte im Prinzenpark Nerven. 33 Minuten vor dem Siegtreffer von Mbappé war Messi mit einem Strafstoß an Madrids Schlussmann Thibaut Courtois gescheitert. Mbappe war zuvor von Dani Carvajal gefoult worden.

Der ehemalige Weltmeister Julian Draxler und Nationalspieler Thilo Kehrer erlebten den Erfolg beim Comeback des brasilianischen Superstars Neymar nur auf der PSG-Bank mit. In Reals Mannschaft konnte der ehemalige Nationalspieler Tonio Kross kaum Akzente setzen.

Manchester war für Sporting, das sich in der Vorrunde gegen Bundesligist Borussia Dortmund behauptet hatte, eine Nummer zu groß. Riyad Mahrez (7. Minute), Bernardo Silva (17., 44.) und Phil Foden (32.) machten schon vor der Pause alles klar. Nach dem Wechsel legte Raheem Sterling (58.) kurz vor der Einwechslung von Nationalspieler Ilkay Gündogan nach.

Der deutsche Meister Bayern München ist am Mittwoch gefordert. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann, das als einzige Mannschaft aus dem gestarteten Bundesliga-Quartett die Vorrunde überstand, muss beim österreichischen Titelträger RB Salzburg antreten. Gleichzeitig gastieren der englische Topklub FC Liverpool und sein deutscher Teammanager Jürgen Klopp bei Italiens Meister Inter Mailand. Für den englischen Titelverteidiger und frischgekürten Klub-Weltmeister FC Chelsea und seinen deutschen Coach Thomas Tuchel steht erst am kommenden Dienstag das erste Achtelfinal-Duell mit dem französischen Vertreter OSC Lille auf dem Programm.