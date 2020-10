Probleme bei Manchester United : Von alter Stärke immer noch weit entfernt

Die Saison ist noch keine zwei Monate alt, und trotzdem hat Manchester United schon Höhen und Tiefen durchlebt. Sie sind mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace in die Premier League gestartet und haben in Brighton nur dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit gewonnen. Sie haben sich mit 1:6 gegen Tottenham Hotspur blamiert, aber im nächsten Spiel Newcastle United 4:1 besiegt.

Champions League Liveticker

Sie haben zum Auftakt der Champions League beim Finalisten der Vorsaison Paris Saint-Germain gewonnen und am vergangenen Wochenende in der Premier League gegen den FC Chelsea ein 0:0 ausgeknobelt, das man stark verblümt als „taktisch geprägt“ beschreiben konnte. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen stehen sie in der Liga nur auf dem 15. Platz, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz. Für Englands taumelnden Rekordmeister, der vergangene Saison mit dem dritten Platz einen Achtungserfolg erzielt hat, ist das ein deprimierender Zustand.