Amazon-Sport-Vizepräsidentin : „Sport ist das beste Reality-TV der Welt“

Marie Donoghue verantwortet als Vizepräsidentin Global Sports Video das internationale Sport-Inhalte-Geschäft bei Amazon, das sich auf über 240 Länder und Gebiete erstreckt. Zuvor war die Amerikanerin 18 Jahre beim amerikanischen TV-Sender ESPN beschäftigt, bei dem die strategische Planung zu ihrem Aufgabenbereich zählte.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

Weltweit können Amazon-Prime-Kunden unter anderem American Football in der National Football League, Fußballspiele in der Premier League, der Ligue 1 und der Champions League, Tennis bei den US Open und dem ATP-Finale sowie Begegnungen in der Major League Baseball auf unterschiedlichen Empfangsgeräten verfolgen. Das Sports Business Journal wählte die 48 Jahre alte Marie Donoghue unlängst zu einer der „einflussreichsten Personen im Sport“.