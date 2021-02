0:2 gegen Liverpool : Leipziger Geschenke in der Champions League

RB Leipzig verliert sein „Heimspiel“ in Budapest 0:2 gegen den FC Liverpool. Beiden Treffern gehen schwere Fehler voraus – nun droht das Aus in der Champions League.

RB Leipzig hat sich selbst vor eine kaum lösbare Aufgabe in drei Wochen beim FC Liverpool beim Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League gestellt. Zwei individuelle Fehler leisteten beim sogenannten Heimspiel in Budapest den entscheidenden Beitrag zur 0:2-Niederlage des Fußball-Bundesligaklubs. Die beiden Geschenke innerhalb von fünf Minuten nahmen Salah (53. Minute) und Mané (58.) dankbar und entschlossen an.

Die Leipziger als Halbfinalteilnehmer der Champions League der Vorsaison hatten sich über neunzig Minuten einige Chancen erspielt, aber sich am Ende durch die eigenen Fehler vor allem selbst geschlagen. Außer bei diesen beiden Toren war von Liverpool in der Offensive nicht mehr als von Leipzig zu sehen. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann versuchte in der letzten halben Stunde noch mit Engagement, das Ergebnis zu verbessern, aber auch im Abschluss fehlte es RB an diesem Abend immer wieder an Präzision und Souveränität. In der dritten und letzten Minute der Nachspielzeit verfehlte der eingewechselte Hwang das Tor knapp.

Duell zwischen Nagelsmann und Klopp

Das Duell zwischen Leipzig und Liverpool war auch ein Duell an der Seitenlinie zwischen zwei der besten deutschen Trainer, Nagelsmann und Klopp. Der 33 Jahre alte Leipziger Coach schien gegen den zwanzig Jahre älteren zweimaligen Welttrainer zumindest den Vorteil zu haben, in einer starken Phase seines Teams auf den nur noch Tabellensechsten der Premier League zu treffen. „Wir haben die Mannschaft auf dem Platz, die wir auf dem Platz haben wollen. Man muss unsere Spiele gucken, nicht unsere Ergebnisse“, sagte Klopp trotz altbekannter Verletzungssorgen und aktuell drei Niederlagen in der englischen Liga selbstbewusst. Aber dieses deutsch-deutsche Trainerduell entschieden am Ende nicht ausgeklügelte Systeme, sondern ganz einfache Fehler.

Ausdruck der Liverpooler Abwehrsorgen an diesem Abend war auch der Startelfeinsatz des 20 Jahre alten Innenverteidigers Ozan Kabak, den sich der englische Meister in diesem Monat vom Bundesliga-Letzten Schalke 04 ausgeliehen hatte. Und die Liverpooler Defensivprobleme deckte Leipzig erstmals schon nach fünf Minuten auf. Nach einer Flanke von Angelino konnte Dani Olmo am Fünfmeterraum unbedrängt zu einem Flugkopfball ansetzen, der aber nur am Innenpfosten landete. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Liverpool seine vor allem in der Offensive immer noch vorhandene Extraklasse zumindest andeutete. Es entwickelte sich in der Anfangsphase eine tempogeladene, intensive und abwechslungsreiche Partie, in der Liverpool nach einer Viertelstunde auch seine ersten Chancen auf die Führung hatte. Zunächst wehrte RB-Torwart Gulacsi bravurös gegen Salah ab, dann traf Firmino nur das Außennetz.

Im Verlauf gewann Liverpool eine leichte Kontrolle über das Spiel, mit größerem Ballbesitz und der reiferen Spielanlage, die auch etwas Speed aus dem Leipziger Spiel zu nehmen wusste. Nach gut einer halben Stunde erzielte Liverpool nach einem Aufbaufehler von Upamecano seinen ersten Treffer durch einen Kopfball von Firmino, doch das Tor zählte nicht, weil der Ball bei der Flanke von Mané im Aus gewesen sein soll. Eine zweifelhafte Entscheidung.

In der ersten Minute nach der Pause gelang Leipzig einer der bis dahin seltenen schnellen Angriffe in die Tiefe, aber Alisson wehrte den Schuss des freigespielten Nkunku gerade noch zur Ecke ab. Es war zu diesem Zeitpunkt ein weitgehend ausgeglichenes Spiel. Die Führung für Liverpool nur wenig später, in der 53. Minute, fiel wie aus dem Nichts – nach einer wiederholten Schwäche im Leipziger Spielaufbau. Diesmal brachte Sabitzer mit einem unkonzentrierten und unpräzisen Querpass, der Klostermann erreichen sollte, Salah in eine perfekte Position, die der Liverpooler Liebling sich nicht nehmen ließ. Gulacsi hatte gegen dessen Abschluss keine Chance, 1:0 für Liverpool.

Nur fünf Minuten später hatte sich Leipzig endgültig selbst geschlagen. Bei einem hohen Ball aus der Liverpooler Hälfte verschätzte sich Mukiele und rutschte bei seinem Abwehrversuch aus – und landete auf dem Hosenboden. Mané lief fast von der Mittellinie alleine auf das Tor zu und nutzte seine Chance kühl zum 2:0. Nach diesem doppelten Rückschlag gab sich Leipzig nicht auf. Aber dem Team fehlte es an diesem Abend auch an Durchschlagskraft.