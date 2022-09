Karl-Heinz Körbel im Interview : „Kevin ist schlau!“

In der Champions League hatte die Eintracht ziemliches Losglück. Wären Sie enttäuscht, wenn Frankfurt nicht ins Achtelfinale einziehen würde?

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Ich wage es zu bezweifeln, dass wir Losglück hatten, auch wenn unsere Gruppe machbar aussieht. Uns allen ist klar, dass die Königsklasse eine andere Kategorie ist. In jedem Spiel wird unser Team gefordert werden. Wir sind zwar in der Lage, Tottenham, Marseille und Sporting Lissabon (18.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) jeweils zu schlagen. Da habe ich keine Bedenken. Wir werden wieder von unseren Fans getragen werden. Aber Lissabon zum Beispiel ist eine Nummer im europäischen Fußball geworden, die Mannschaft ist fußballerisch gut. Wir können nicht einfach sagen, die hauen wir weg. Entscheidend für unser Weiterkommen wird sein, dass wir in den Rhythmus kommen. An diesem Mittwoch zu Hause gegen Lissabon brauchen wir einen guten Start.