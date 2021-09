Champions League : Wie lange kann der FC Bayern noch mithalten?

Aktualisiert am

Der deutsche Meister will weniger ausgeben als die Klubs aus London, Manchester und Paris – und in der Champions League dennoch weiter kommen. Die Chancen auf den Titel könnten Jahr für Jahr unrealistischer werden.

Der Joker: Trainer Julian Nagelsmann soll mit seinen Ideen helfen, den finanziellen Nachteil des FC Bayern in der Champions League auszugleichen. Bild: AP

Schätzfrage: Wie viel Ablösegeld muss man im Pandemiesommer 2021 in der Premier League für einen 23 Jahre alten Abwehrspieler ausgeben, der in seinem Leben als Fußballprofi für Brighton & Hove Albion, Peterborough United, Newport County, Leeds United und für insgesamt 109 Testspielminuten gegen Österreich und Rumänien für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen ist? 58,50 Millionen Euro. So viel hat der FC Arsenal – wenn man denn den Zahlen des Onlineportals „transfermarkt.de“ glaubt – vor ein paar Wochen für Ben White gezahlt. Ohne Gehalt und Boni.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Und damit zum FC Bayern München.