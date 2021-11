Julian Brandt : Der rätselhafte Spieler von Borussia Dortmund

Ein prägender Wesenszug von Julian Brandt ist sein schwer zu erschütternder Optimismus. Der Fußballprofi von Borussia Dortmund lacht oft und gerne; sorgenvoll oder gar deprimiert wirkt er nie, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Es ist also kein Wunder, dass der gebürtige Bremer vor der Champions-League-Partie seines Teams bei Sporting Lissabon an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) von einer „großartigen Chance“ spricht und nicht von den Gefahren, die dieser Abend für seinen Klub birgt. „Das ist eine gute Gelegenheit für uns“, sagt er über das Duell im Estádio José Alvalade XXI, „und ich glaube, wir können mit viel Selbstvertrauen dort hinfahren.“

So kann man das sehen: Mit einem Sieg beim portugiesischen Meister wäre der BVB frühzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert und hätte ein erstes Saisonziel erreicht. Auch ein Unentschieden wäre okay, in diesem Fall könnten die Dortmunder den zweiten Platz mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Besiktas Istanbul im Dezember aus eigener Kraft sichern.

Weniger zuversichtliche Angehörige des Vereins werden dem Spiel in Portugal aber auch mit einer ordentlichen Portion Furcht entgegenblicken. Denn bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied wären die Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase nur noch minimal, und sollte das Team von Trainer Marco Rose höher verlieren, stünde das Aus sogar schon fest.

Kontinuierliche Formverbesserung

Die Dortmunder bestreiten also ihr bislang wichtigstes Saisonspiel, da tut Brandts Selbstvertrauen gut. Zumal der (geimpfte) Offensivkollege Thorgan Hazard am Montag positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich nun in Quarantäne befindet. Brandt hingegen hat seine Infektion schon hinter sich und befindet sich auf dem Weg einer kontinuierlichen Formverbesserung. Nicht nur weil Erling Haaland und Giovanni Reyna seit Wochen fehlen, stand Brandt in den zehn Pflichtspielen seit dem siebten Bundesligaspieltag immer in der Startelf und zeigte zunehmend starke Leistungen. Sogar zur Nationalmannschaft kehrte er im November zurück.

Es werde auch Zeit, werden viele Dortmunder sagen. Denn in den nunmehr fast zweieinhalb Jahren, seit der Offensivspieler für 25 Millionen Euro aus Leverkusen ins Revier wechselte, hat er die Erwartungen nur selten erfüllen können. Brandts großes Talent ist oft gefeiert worden, allerdings ist er mittlerweile 25 Jahre alt. In gut verlaufenen Karrieren reifen derart Hochbegabte zu stabilen Größen, dieser Prozess stockte bei Brandt.

Vor einigen Wochen forderte Rose „Konstanz, Nachhaltigkeit, Seriosität“ von dem Nationalspieler und wünschte sich mehr von diesen besonderen „Momenten, die Julian immer wieder für ein Team bringen kann“. Rose glaubt an seinen Spieler, und das System des Trainers mit mehreren zentralen offensiven Mittelfeldpositionen passt zu Brandt.

Eingetrübt wird die Entwicklung jedoch weiterhin durch verlorene Zweikämpfe und Ballverluste Brandts, die viel zu regelmäßig direkt zu gefährlichen Situationen vor dem eigenen Tor führen. Seine positive Art und sein Optimismus scheinen in solchen Momenten in eine gefährliche Sorglosigkeit umzuschlagen. Wieso ein kluger Spieler wie Brandt sich auf dieser Ebene so schwer dabei tut, die richtigen Entscheidungen zu treffen, bleibt rätselhaft, zumal er schon einmal besser war. Die Referenz ist ja immer noch Brandts magische Zeit an der Seite seines Kumpels Kai Havertz bei Bayer Leverkusen in der Saison 2018/2019.

Potential zur Lösung des Hauptproblems

Damals waren die beiden wirklich noch Talente, die sich blind zu verstehen schienen, auch beim Umschalten in die Defensive. In jenem Jahr schoss Brandt in der Bundesliga sieben Tore und bereitete 14 Treffer vor. Beim BVB hat er in seinem besten Bundesligajahr dreimal getroffen und acht Vorlagen geliefert, folgerichtig ging der Platz in der Nationalmannschaft verloren. Zur EM im vergangenen Sommer durfte er nicht fahren.

„Sicherlich waren die letzten zwei Jahre sehr turbulent mit guten Phasen und auch mit einer schlechten Saison im letzten Jahr“, sagte Brandt vor dem 0:4 bei Ajax Amsterdam im Oktober. Das Selbstvertrauen litt, und der Druck der Klubführung nahm zu. „Ich erwarte von ihm eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potential kontinuierlich abruft“, sagte Sportdirektor Michael Zorc im Sommer gegenüber der Bild-Zeitung über den etwas rätselhaften Profi.

Denn in den Augen vieler Beobachter hat Brandt grundsätzlich das Potential, entscheidend zur Lösung des Hauptproblems in dieser Dortmunder Saisonphase beizutragen. Die Ergebnisse sind zwar in Ordnung, aber Rose merkte am vergangenen Wochenende an, das er und sein Team „in Teilbereichen noch weit weg von zufrieden“ seien. Gemeint war die durchwachsene Qualität des Kombinationsspiels, das seit Wochen zu ungenau ist.

„Wir tun uns zurzeit noch schwer damit, gute Chancen, richtig gute Chancen zu kreieren“, sagte Brandt zuletzt nach dem mühsamen 2:1 gegen den VfB Stuttgart. „Da müssen wir – mit dem Personal, das wir haben – noch zielstrebiger vors Tor kommen. Das war eine leise Selbstkritik, denn das Kreieren von Chancen gehört zu seinen wichtigsten Aufgaben auf dem Platz. Aber auch Roses Arbeit wird mehr und mehr an der spielerischen Entwicklung seiner Mannschaft gemessen, und Julian Brandt ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess.