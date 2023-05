Gleich fünf italienische Mannschaften stehen in den Halbfinals im Europapokal. Ganz besonders im Fokus steht das Mailänder Derby in der Champions League. Im Hinspiel beeindrucken zwei alte Bekannte.

Die Italiener merken dieser Tage, wie schön es sein kann, wenn Fußball erfolgreich ist und nicht nur die Fans im eigenen Land hinschauen, sondern der ganze Kontinent. Das Derby della Madonnina, das Mailänder Stadtduell zwischen AC und Inter, wird in jeder Saison mindestens zwei Mal gespielt, rief in den vergangenen Jahren international aber über die Grenzen des Stiefels hinaus kaum noch die Aufmerksamkeit wie Duelle zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona oder Manchester City und dem FC Liverpool oder gar Bayern München und Borussia Dortmund hervor. Am Mittwochabend aber war alles anders.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Nicht nur die 75.000 Tifosi im Fußballtempel San Siro, darunter internationale Größen wie Tennisstar Novak Đoković, schauten genau hin. Weltweit wollten die interessierten Zuschauer wissen, was denn nun hinter der italienischen Renaissance steckt. Denn nicht nur die beiden Mailänder Klubs stehen im Halbfinale der Champions League. Eine Stufe tiefer kämpfen Juventus Turin gegen Sevilla und die AS Roma gegen Leverkusen an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League, bei RTL und RTL+) um den Einzug ins Finale, in der Europa Conference League ist es die AC Florenz gegen Basel.

Fünf Mannschaften, fünf Hoffnungen – davon sind Engländer, Spanier, Franzosen, Deutsche und erst recht alle anderen Nationen in diesem späten Stadium der Saison im Europapokal sehr weit entfernt. Dazu kommt in der nationalen Liga der Märchenstoff, den die SSC Neapel lieferte. 33 Jahre nach der letzten Meisterschaft, damals mit Diego Maradona, sorgte der Klub für einen unerwarteten Sieger im Kampf um den Meistertitel. Dass die Nationalmannschaft in Qatar zum zweiten Mal in Serie nicht an der WM teilnehmen durfte, fühlt sich da fast nur noch wie ein altes Märchen aus Tausendundeiner Nacht an.

„Wir müssen All-in gehen“

Während die Azzurri im Morgenland nicht glänzen konnten, strahlte im Abendland am Dienstag vor allem ein Team: Der Football Club Internazionale Milano besiegte die Associazione Calcio Milan im Hinspiel des Halbfinales in der Champions League mit 2:0 Toren. Die erzielten Edin Džeko (8. Minute) und Henrich Mchitarjan (11.) früh für die Nerazzurri, die Schwarz-Blauen, gegen die Rossoneri, die Rot-Schwarzen. Im Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) ist die Chance auf den Einzug ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul groß.

Džeko? Mchitarjan? Die zwei Namen der Torschützen von Inter lassen deutsche Fußball-Althistoriker aufhorchen. Es gab auch in der Bundesliga mal andere Zeiten. Zeiten, in denen nicht Dauermeister FC Bayern im Frühjahr schon über den Titel jubelte und selbst Borussia Dortmund nicht der Widersacher Nummer eins der Münchner war. Es war eine Zeit, in der Džeko den VfL Wolfsburg nach ganz vorne in der Tabelle schoss. Das war im Jahr 2009. Und als der deutsche Stolz über das Champions-League-Finale zwischen FCB und BVB keine Grenzen kannte, kam auch Mchitarjan 2013 nach Deutschland.