Aktualisiert am

Sieg in Champions League

Sieg in Champions League :

Sieg in Champions League : Guardiola und City düpieren Real gleich doppelt

Im Achtelfinal-Rückspiel steht der Startrainer mit seinem Team lange unter großem Druck. Am Ende aber jubelt Manchester City über den verdienten Einzug in die nächste Runde. Auch weil Real Madrid teilweise fahrlässig agiert.

Manchester City hat im ersten Gigantenduell der diesjährigen Champions League Rekordsieger Real Madrid aus dem Wettbewerb geworfen. Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola gewann im Achtelfinal-Rückspiel am Freitagabend gegen die Königlichen 2:1 (1:1) und verteidigte damit den 2:1-Sieg aus dem Hinspiel vor 163 Tagen. Im Viertelfinale in Lissabon treffen die Citizens um Nationalspieler Ilkay Gündogan, der das deutsche Duell mit Reals Toni Kroos gewann, am 15. August (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League) auf Olympique Lyon.

Champions League Liveticker

Für Zinédine Zidane endete im fast menschenleeren Etihad-Stadion von Manchester hingegen eine beeindruckende Serie. Als Real-Trainer hatte der Franzose zuvor die Champions League bei drei Siegen (2016 bis 2018) nie nicht gewonnen, wenn er die Chance dazu hatte.

Beiden Real-Gegentoren gingen eklatante Fehler von Abwehrspieler Raphaël Varane voraus. Raheem Sterling (9. Minute) und Gabriel Jesus (68.) trafen für City, Karim Benzema (28.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach der Partie sagte der französische Weltmeister, dass es ihm leid für seine Mannschaftskameraden tue. „Ich bin traurig darüber, die Niederlage geht auf mich. Soetwas ist mir noch nicht so häufig passiert, du musst Charakter haben, um noch stärker wiederzukommen.“ Geleitet wurde die Partie vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych.

Real wollte es nach der 1:2-Niederlage zu Hause im Hinspiel zunächst ganz ruhig angehen, doch dieser Ansatz war im leeren Etihad Stadium nach einem fatalen Ballverlust von Varane im eigenen Strafraum früh gescheitert. Raheem Sterling schob zum 1:0 für City ein und erzielte damit das erste Champions-League-Tor seit 149 Tagen. Der gesperrte Kapitän Sergio Ramos fehlte Madrid als Stabilisator enorm.

ManCity, das vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas unter vieldiskutierten Umständen die Aufhebung seiner Europapokalsperre erreicht hat, mühte sich mit der Führung im Rücken seinerseits um Kontrolle und beschäftigte den Gegner mit Pressing – doch alle Abwehrspieler verloren im Strafraum vor dem Ausgleich Karim Benzema (28.) aus den Augen. Einen zweiten bitteren Fehler des bemitleidenswerten Varane nutzte Gabriel Jesus (68.).

Mehr zum Thema 1/

Gündogan und der Real-Taktgeber Kroos kamen sich im Mittelfeld gelegentlich ins Gehege, beide blieben zumeist unauffällig. Prägende Spieler eines hochklassigen Duells annähernd auf Augenhöhe waren andere.