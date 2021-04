Nach City-Sieg in Paris : Guardiola erwartet noch „noch ein hartes Stück Arbeit“

Pep Guardiola war die Erleichterung anzusehen. Eine Taktik für das alles entscheidende Rückspiel daheim mit Manchester City hatte sich der 50 Jahre alte Star-Coach so schnell nach dem 2:1-Erfolg bei Paris Saint-Germain aber noch nicht zurechtgelegt. „Ich habe noch nicht wirklich Zeit gehabt, darüber nachzudenken“, sagte Guardiola.

Vor dem Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League) hat er aber noch etwas anderes Großes vor. „Wir haben jetzt erst mal ein ganz wichtiges Spiel in der Premier League, da wollen wir Meister werden“, betonte Guardiola. Mit einem Sieg bei Crystal Palace könnte es soweit sein, wenn die Konkurrenz mitspielt. Es wäre nach 2018 und 2019 der dritte Titel für Guardiola als Coach von Manchester City. Ins Finale der Champions League ist er mit dem Team seit seinem Wechsel vom FC Bayern im Sommer 2016 aber noch kein einzige Mal gekommen.

Und trotz des 2:1-Auswärtssiegs sieht er dort sein Team noch nicht sicher angekommen. „Die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit waren gut, die zweite Halbzeit war exzellent. Aber es wird noch ein hartes Stück Arbeit in sechs Tagen. Da kann noch alles passieren“, sagte Guardiola nach dem Halbfinal-Hinspiel bei DAZN. „Diese zwei Auswärtstore sind so wichtig.“

Die Statistik gibt Guardiolas Sorge recht: In der K.o.-Phase gewann Paris seine Auswärtsspiele sowohl beim FC Barcelona (4:1) als auch bei Bayern München (3:2), beide Ergebnisse würden am Dienstag in Manchester reichen. Auch in der Gruppenphase hatte PSG auswärts überzeugt und sowohl bei Istanbul Basaksehir (2:0) als auch Manchester United (3:1) gewonnen. Nur bei RB Leipzig verloren die Franzosen mit 1:2.

Während Guardiola mit seiner achten Halbfinal-Teilnahme als Trainer den Königsklassen-Rekord von Jose Mourinho einstellte, standen viele seiner Spieler am Mittwoch das erste Mal in der Runde der letzten Vier. Das habe man auch gemerkt, so Guardiola: „Am Anfang wollte keiner einen Fehler machen.“

Nach dem Rückstand durch Marquinhos (15.) drehte City aber auf und kam durch Kevin De Bruyne (64.) und Riyad Mahrez (71.) mit zwei Treffern binnen kürzester Zeit noch zum Sieg. „In der Halbzeit haben wir uns gesagt, ein bisschen langsamer zu spielen und mehr Ruhe zu bewahren“, sagte De Bruyne.

In der 77. Minute flog Idrissa Gueye nach einer Roten Karte durch den deutschen Referee Felix Brych auch noch vom Platz, nachdem der PSG-Profi Ilkay Gündogan übel gefoult hatte. „Mir geht es gut“, beruhigte der deutsche Nationalspieler seine Fans via Twitter und freute sich, „dass wir dieses Spiel gedreht haben“.

Doch die PSG-Profis wollen sich auch noch nicht geschlagen geben. „Wir haben alles, was man braucht, um diese Situation wieder zu drehen“, betonte Kapitän und Torschütze Marquinhos: „Wir dürfen jetzt nicht zweifeln.“ Und Neymar meinte martialisch: „Wir haben die Schlacht verloren, aber der Krieg geht weiter.“