Ilkay Gündogan will seine grandiose Karriere mit dem Champions-League-Triumph krönen. Seine Intelligenz prägt das Spiel von Guardiolas Team. Ein Team, das aber noch viel mehr zu bieten hat.

Gerade erst jährte sich ein Spiel zum zehnten Mal, das vielen als das bislang größte Vereinsmatch des deutschen Fußballs gilt. Anlässlich des Jubiläums erinnerte sich Ilkay Gündogan in der „Sport-Bild“ an jenes German Final der Champions League, das er mit Borussia Dortmund 1:2 gegen die Bayern verlor, obwohl er bis heute findet, dass die Münchner zwei Spieler hätten verlieren müssen, per Platzverweis, „das verstehe ich bis heute nicht“, sagt Gündogan. Der Stachel sitzt noch immer.

An diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, im ZDF und bei DAZN) steht Gündogan wieder im Champions-League-Finale, es ist sein dritter Anlauf, nachdem auch der zweite vor zwei Jahren mit Manchester City gegen Chelsea verloren ging, und er sagt: „Ich denke, das wird das größte und besonderste Spiel meiner bisherigen Karriere.“