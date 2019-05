Der FC Liverpool ist in dieser Saison zu 52 Pflichtspielen angetreten. Im Schnitt alle fünf Tage eins zwischen August und Mai. Und das ohne größere Pausen, denn in England setzt der Spielbetrieb um Weihnachten und Neujahr nicht aus. Premier League, FA Cup, League Cup und Champions League: Bei dem prall gefüllten Spielplan häuft sich ein strapaziöses Pensum an. Trotz dieser Fülle an Spielen spitzt sich die Saison der „Reds“ nun aber so sehr auf das Ende zu, dass die Erinnerung an diese ereignisreiche Spielzeit vor allem von der einen noch ausstehenden letzten Begegnung geprägt werden dürfte: dem Finale der Champions League an diesem Samstag (21.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, bei Sky und DAZN) in Madrid.

Seine erste Landesmeisterschaft seit 29 Jahren hat der Klub des deutschen Trainers Jürgen Klopp knapp verpasst. Titelverteidiger Manchester City war am Ende eines über Monate hinweg engen Titelrennens einen Punkt besser als Liverpool, das mit 97 Punkten der Meisterschaftszweite mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte von Englands erster Liga ist - und der vier übrigen europäischen Topligen in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich gleich mit. In England hat überhaupt nur zweimal ein Klub mehr Punkte geholt, und zwar Manchester City in diesem und im vergangenen Jahr. In der Premier League hat Liverpool nur eins seiner 38 Spiele verloren, hat die beste Abwehr und den zweitbesten Angriff auf seiner Seite. Eine beachtliche Leistung, erreicht mit oft attraktivem und in jedem Fall titelwürdigem Fußball. Englands Presse war sich deshalb auch weitgehend einig, dass man Liverpool nicht allen Ernstes als Verlierer bezeichnen könne.