BVB-Gegner FC Sevilla : Das gute Händchen von Trainer Lopetegui

Aktualisiert am

Der FC Sevilla musste sich vor dieser Saison völlig neu aufstellen. Dass dies dank der Künste von Trainer Julen Lopetegui gelungen ist, soll nun auch Borussia Dortmund in der Champions League spüren.

Aufschwung bei Sevilla: Trainer Julen Lopetegui gibt vor, in welche Richtung es für seine Mannschaft geht. Bild: Picture-Alliance

Rituale sind im Sport wichtig. Manche Fußballtrainer überlassen darum die Wahl ihres Outfits nicht dem Zufall. Zidane baut auf einen Rollkragenpullover unter dem Jacket, bei Diego Simeone ist es das schwarze Hemd unter dem schwarzen Maßanzug. Julen Lopetegui steht hingegen fast immer ganz klassisch mit einem eher schlecht sitzenden Trainingsanzug an der Seitenlinie.

So gewann er seine Titel, die Europameisterschaften mit Spaniens U 19 und U 21 und mit dem FC Sevilla im vergangenen Jahr die Europa League gegen Inter Mailand, und so wird er auch an diesem Mittwoch im Achtelfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund erscheinen (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN). Über Sevillas Triumph auf der europäischen Bühne im vergangenen Jahr freute sich besonders Toni Kroos. Der hat zwar wenig mit den Andalusiern im Sinn, aber mit Lopetegui. Der Baske trainierte Kroos bei Real Madrid nur vier Monate lang, doch bei Kroos glänzen noch heute die Augen, wenn er von dem 54-Jährigen spricht.