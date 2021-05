Champions-League : Arsenal gewinnt London-Derby gegen Chelsea mit 1:0

Aktualisiert am

Der FC Chelsea ist im Rennen um die Champions-League-Plätze auf Tabellenrang vier abgerutscht. Der diesjährige Finalist der Königsklasse verlor am 36. Spieltag der englischen Fußball-Premier-League gegen den Stadtrivalen FC Arsenal mit 0:1 (0:1). Das entscheidende Tor markierte in der 16. Minute Emile Smith Rowe. Arsenal kann durch den Sieg noch auf Conference-League-Platz sieben hoffen. Thomas Tuchels Chelsea hat zwei Spieltage vor Saisonende zwei Punkte Rückstand auf den Dritten Leicester City.

Bei den Hausherren wurden am Mittwochabend Antonio Rüdiger und Kanté geschont, Nationalstürmer Timo Werner das ganze Spiel auf der Bank, während sein Auswahlkollege Kai Havertz in der Startelf stand. Nachdem Havertz in der 10. Minute eine Großchance leichtfertig vergab, leitete auf der Gegenseite Jorginho mit einem fahrlässigen Rückpass die Führung der Gäste ein. Das Tuchel-Team kam durch Christian Pulisic (61.) zum vermeintlichen Ausgleich, er stand aber nach Vorarbeit von Havertz klar im Abseits.