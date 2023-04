Der FC Bayern steht in der Champions League vor dem Aus. Eigene Torchancen lassen die Münchner gegen Manchester City ungenutzt und bringen sich durch teils haarsträubende Fehler selbst in große Not.

Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League vor dem Aus. Das Hinspiel gegen Manchester City am Dienstagabend endete 0:3 aus Sicht der Bayern, die im Rückspiel am nächsten Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) nun alles riskieren müssen, um den Rückstand umzubiegen. Trotz eines anständigen Spielbeginns der Gäste war die Niederlage letztlich auch in der Höhe leistungsgerecht – und hätte gegen Ende sogar höher ausfallen können.

„Brutal, vor allem die ersten 60 Minuten waren sehr, sehr gut“, resümierte Bayern-Kapitän Joshua Kimmich hinterher bei Prime Video. Kollege Matthijs de Ligt äußerte: „Das Resultat ist bitter.“ Und Trainer Thomas Tuchel sagte: „Ich sehe das Ergebnis überhaupt nicht.“ Die Bayern seien in ihren besten Phasen bestraft worden. „Ich weigere mich, irgendwie die Leistung schlechtzureden, ich bin hochzufrieden.“

City-Trainer Pep Guardiola sagte: „Hier in unserem Stadion sind wir richtig gut, haben unser Momentum, entwickeln unser Spiel.“ Und weiter: „In München ist das für Bayern vor ihren Fans ebenso. Ich war dort, ich weiß es. Wenn sie in ihr Spiel kommen, können sie auch schnell ein, zwei, drei Tore machen."

Guardiola stellte gegen Bayern fast dieselbe Startelf auf wie beim 4:1-Sieg gegen den FC Southampton am Wochenende. Einziger Unterschied: Im rechten Mittelfeld spielte Bernardo Silva von Beginn an statt Riyad Mahrez. Ansonsten blieb es bei der Dreierkette in der Abwehr und zwei zentralen Mittelfeldspielern sowie den formstarken Kevin De Bruyne und Jack Grealish hinter Erling Haaland in der Sturmspitze.

Tuchel stellt um

Anlass für größere Umbauten hatte Guardiola auch nicht nach Ergebnissen von zuletzt 7:0 gegen RB Leipzig in der Champions League, 6:0 gegen den Zweitligaklub FC Burnley im FA Cup sowie zwei 4:1-Siegen in der Premier League gegen den FC Liverpool und Southampton. Vier Spiele, 21 Tore, zwei Gegentore. Das konnte sich sehen lassen.

Thomas Tuchel hatte vor dem Spiel zugegeben, er habe nicht besonders gut geschlafen – zu sehr beschäftigte ihn Guardiolas voraussichtliche Taktik. Bei seinem vierten Spiel auf der Bayern-Bank stellte er schließlich auf einigen Positionen um: Er blieb zwar bei der bewährten 4-2-3-1-Formation, allerdings saßen anders als zuletzt beim 1:0 gegen den SC Freiburg Thomas Müller, Sadio Mané und der von Manchester City ausgeliehene João Cancelo nur auf der Bank.

Stattdessen begann Kingsley Coman im rechten offensiven Mittelfeld, Leon Goretzka neben Joshua Kimmich vor der Viererkette, wo der gegen Freiburg gesperrte Dayot Upamecano wieder mit von der Partie war. Jamal Musiala rückte in die Mitte der offensiven Dreierreihe hinter Serge Gnabry.

Im nordenglischen Dauerregen – an diesem kühlen Abend gepaart mit einem straffen Seitenwind – entwickelte sich zunächst ein Spiel ohne größere Chancen. City konnte nicht seine gewohnte Spielkontrolle aufbauen, weil Bayern immer wieder gut dazwischen ging und im entscheidenden Moment störte.