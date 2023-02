Aktualisiert am

Nach dem 3:0-Sieg über Bochum ist Trainer Julian Nagelsmann unzufrieden und beklagt Probleme, die schwere Folgen haben könnten gegen stärkere Gegner. Wie sollen die Bayern so gegen Paris bestehen?

Das war doch mal ein schöner Nachmittag, fand Julian Nagelsmann. Er beschränkte seine Wahrnehmung des Bundesligaspiels seines FC Bayern gegen den VfL Bochum aber auf diesen einen Aspekt: die gemeinsame Choreographie von süd- und westdeutschen Anhängern, mit der ihre fünfzigjährige Fan-Freundschaft zelebriert wurde. Es entstand eine ungewöhnlich harmonische Atmosphäre.

Besonders Nagelsmann, der in seinem immer noch jungen Trainerleben hinreichend Erfahrungen gemacht hat „mit Hasskommentaren, wenn man mal eine Jacke trägt, in der die Farbe des Gegners enthalten ist“. Diesmal hätte der 35-Jährige ohne Anfeindungen blau-weiße Designelemente in seiner Spieltagskleidung zulassen können; entschieden hatte er sich für eine neutrale olivfarbene Daunenjacke.