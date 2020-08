Duell mit dem FC Bayern : Große Tristesse beim FC Barcelona

Wer in Barcelona Zeitung liest, fühlt sich manchmal so, als wäre er zu Gast beim Fußball-Psychologen. Nirgendwo lässt sich der Seelenzustand des größten Fußballvereins dieser Stadt so gut erkennen wie beim Blick in die Blätter der Mittelmeermetropole. Allein zwei täglich erscheinende Sportzeitungen, dazu diverse regionale und überregionale Titel können hinzugezogen werden. Sie alle beschäftigen sich ausführlich mit dem Innenleben des FC Barcelona, und glaubt man den einschlägigen Autoren, dann ist es um den Patienten nicht sonderlich gut bestellt. Schwer couchlägerig aufgrund selbst verschuldeter Tristesse, lautet die Diagnose.

Wie sehr das Selbstverständnis des stolzen Klubs in den vergangenen Wochen gelitten hat, zeigt allein schon die Tatsache, dass sich die Sportzeitung „Mundo Deportivo“ vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern an diesem Freitag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Sky) genötigt sah, ein Bulletin zu veröffentlichen: „Fünf gute Gründe, an den FC Barcelona zu glauben.“ Durchhalteparolen, so als würde man vor einer unüberwindbaren Hürde stehen, höher als der Montjuïc, Barcelonas Stadtberg.

Wann hat es das zuletzt gegeben? Der FC Barcelona, ein krasser Außenseiter? Das hat zum einen mit der überragenden Form zu tun, in der sich der Gegner aus Deutschland gerade präsentiert, aber Mannschaft und Klub haben in Barcelona in diesem Kalenderjahr einiges dafür getan, dass der FC Bayern noch mächtiger erscheint. Parallelen werden gezogen zum Aufeinandertreffen vor sieben Jahren, als die Münchner in Addition 7:0 gewannen.

Nach der coronabedingten Unterbrechung hat Barcelona die Tabellenführung verspielt und kam mit fünf Punkten Rückstand auf Erzrivale Real Madrid ins Ziel. Die Schwergewichte der Umkleidekabine tobten, allen voran Lionel Messi. Der Kapitän kanzelte Klubführung und Trainer öffentlich barsch ab. Alle Verantwortungsbereiche müssten einer genauen Prüfung unterzogen werden, forderte er, was in etwa einer Aufforderung an Präsidium und Trainer gleichkam, die Aufgaben doch bitte Leuten zu überlassen, die etwas von ihrem Handwerk verstehen.

Die internen Unstimmigkeiten reichen lange zurück in den vergangenen Sommer, als die Klubführung viel Geld für den Angreifer Antoine Griezmann ausgab, statt den bei der Mannschaft immer noch sehr beliebten Neymar aus Paris zurückzuholen. Griezmann ist bis heute ein Fremdkörper, was auch mit dem eisigen Klima zusammenhängt, das ihm in der Kabine entgegenschlagen soll. Nicht weniger kalt war die Entlassung von Trainer Ernesto Valverde, die zum Streitpunkt geriet. Dessen Nachfolger Quique Setién ringt bis heute vergeblich um Akzeptanz bei seinen Spielern. Nicht wenige hofften nach der verpassten Meisterschaft auf die Demission des unbeliebten Trainers.

Höhepunkt der hauseigenen Streitigkeiten war das Bekanntwerden einer delikaten Affäre. Es kam heraus, dass Barcelonas Führung gegen die Zahlung von einer Million Euro eine Agentur namens 13 Ventures beauftragt hatte. Das Geld wurde unter anderem dafür verwendet, aktuelle und ehemalige Angestellte in den sozialen Medien über falsche Profile zu diskreditieren. Darunter auch die Kapitäne Lionel Messi und Gerard Piqué. Die Verantwortlichen bestreiten das, trotzdem sind die Fronten seitdem verhärtet. Als es darum ging, nach dem Ausbruch des Coronavirus auf Teile des Gehalts zu verzichten, lehnte die Mannschaft zunächst ab.

Die oft beschriebenen selbstzerstörerischen Kräfte des FC Barcelona sind in dieser Saison präsent wie lange nicht mehr. In solch einer Atmosphäre lässt es sich kaum erfolgreich Fußball spielen. Die Meisterschaft ist passé, im Pokal kam das Aus schon im Viertelfinale gegen Bilbao. Barcelona droht die erste titellose Saison seit 2014. Nur über die Champions League lässt sich diese Spielzeit noch retten. Der Wettbewerb ist das Einzige, auf das sich Klubführung, Trainer und Mannschaft einigen können. Die Sehnsucht danach ist groß, zuletzt gewann Barcelona 2015 in Berlin den überdimensionalen Silberpokal.

Seitdem löste die Jagd nach dem wichtigsten europäischen Titel schwere Traumata aus. In den vergangenen beiden Spielzeiten scheiterte Barcelona jeweils auf dramatische Weise. Vor zwei Jahren verlor man trotz eines 4:1 im Hinspiel noch gegen AS Rom (Rückspiel 0:3), letztes Jahr folgte das historische Aus in Liverpool, als die Engländer nach einem 0:3 im Hinspiel daheim an der Anfield Road ein 4:0 folgen ließen. Auch diese Resultate hatten ganz entscheidend damit zu tun, dass Trainer Ernesto Valverde im Januar entlassen wurde. In der Klubspitze traute ihm kaum einer mehr zu, die Champions League gewinnen zu können.

Die Schmach, einen großen Vorsprung aus dem Hinspiel noch zu verspielen, bleibt dem FC Barcelona dieses Mal ganz gewiss erspart. Beim Finalturnier in Lissabon entscheidet erstmalig nur ein Spiel über den Einzug in die nächste Runde, was Barcelonas Mannschaft entgegenkommen dürfte. Fast alle Säulen des Teams sind älter als 30, für Messi, Suarez, Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets oder Arturo Vidal werden sich nicht mehr allzu viele Möglichkeiten ergeben, die Champions League zu gewinnen. Vidal war extra dafür nach Barcelona gewechselt, seine verbissene Jagd nach dem Titel soll die anderen mitziehen.

Auch wenn sie in dieser Saison oft hinter den Erwartungen zurückblieb, so ist Barcelonas Mannschaft an besonderen Abenden immer noch in der Lage, an die Leistungen vergangener Tage anzuknüpfen. Gegen Neapel fegte sie vor knapp einer Woche in der ersten Halbzeit über den Gegner hinweg, fiel dann aber nach scheinbar sicherer 3:0-Führung in alte Muster zurück und wäre beinahe noch in Schwierigkeiten geraten. Schwierigkeiten, die vor allem dem lädierten Knöchel von Lionel Messi zugeschrieben wurden, der nach einer rüden Attacke nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte war. Messi trainierte unter der Woche zwar zeitweise mit einer Bandage, gilt aber als fit. Grund genug, den FC Barcelona nicht verfrüht abzuschreiben.