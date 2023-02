Mit Angst oder Sorgen gehen die Frankfurter nicht in das Champions-League-Duell gegen Neapel. Die Verantwortlichen und Spieler glauben an ihre Chance. Kapitän Sebastian Rode soll auch wieder dabei sein.

Erfolgreiche Grüppchenbildung: Die Eintracht-Profis wissen, was sie aneinander und besonders an Randal Kolo Muani (rechts) haben. Bild: dpa

Nach dem 2:0 über Werder Bremen gab es einen Lieblingssatz bei den Eintracht-Spielern, die allesamt gerne nach vorne schauten. „Wir sind bereit für das Spiel“, lautete er. Torhüter Kevin Trapp nahm ihn den Mund und Außenbahnspieler Ansgar Knauff ebenso.

Beide bezogen sich frohgemut auf das Frankfurter Champions League-Spiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Amazon Prime Video) im Waldstadion gegen die SSC Neapel, das das erste von zwei Aufeinandertreffen im Achtelfinale ist. Bundesliga-Tabellensechster gegen den souveränen Spitzenreiter der italienischen Serie A, das ist die Kurzformel des mit Spannung erwarteten europäischen Kräftemessens.

„Wir sind bereit für das Spiel.“ Knauff, der im Duell mit Werder einen Treffer verpasste, erklärte in prägnanter Form, warum: „Gegen Neapel brauchen wir alles. Und wir haben alles, um den Gegner zu schlagen.“ So einfach hört sich das an. Der Leihspieler von Borussia Dortmund führte die Frankfurter Torgefährlichkeit ins Feld. „Wir haben immer unsere Chancen, Tore zu erzielen“, sagte er. Und verteidigen könnten die Frankfurter auch gut.

Neapel ist torgefährlich

Gegen die harm- wie einfallslosen Bremer blieb Trapp fast beschäftigungslos. Er rechnet fest damit, dass sich das am Dienstag ändern wird. Für den Nationaltorhüter ist Neapel ein „großer Brocken, das wird ein ganz anderes Spiel“. Mit sagenhaften 15 Punkten Vorsprung führt Neapel das Klassement der Serie A an, von 22 Ligaspielen verlor der Klub nur eins gegen Inter Mailand (0:1).

56 erzielte Tore in 23 Begegnungen bedeuten zwölf mehr als der Zweite Inter Mailand und fast viermal so viele wie der Tabellenletzte US Cremonese (8 Punkte). Von den besten fünf Torschützen der Liga kommen zwei aus Neapel: Der nigerianische Toptorjäger Victor Osimhen (18 Treffer in 19 Partien), der einst in Wolfsburg nicht zu überzeugen wusste, und der Viertplatzierte Khvicha Kvaratskhelia (10 Tore) aus Georgien.

Seit Monaten ist die Mannschaft aus der Stadt am Vesuv prächtig in Schuss. Diese bittere Erfahrung machten in der Königsklasse Ajax Amsterdam (1:6 und 2:4), die Glasgow Rangers (zweimal 0:3) sowie der FC Liverpool (1:4). In der Serie A musste sich Juventus Turin Mitte Januar dem Titelanwärter 1:5 geschlagen geben.

War Neapel in der Vorsaison im Schlussspurt der Meisterschaft noch auf Platz drei hinter Inter und dem AC Mailand zurückgefallen, soll der dritte Titelgewinn diesmal zielgerichtet bewerkstelligt werden. Mit dem Kantersieg gegen Turin hätten die Neapolitaner „eine Botschaft an sich selbst gesendet“, teilte SSC-Trainer Luciano Spalletti mit. Die, sich auf dem Weg zu Meisterehren nicht mehr aufhalten zu lassen. Und auch die, die Champions League weiter im Sturm nehmen zu wollen.

An den Aufgaben wachsen

Den größten Namen hat Neapel im prominent besetzten Teilnehmerfeld der Königsklasse sicherlich nicht. Nicht wenige halten die Italiener aber für die momentan am besten funktionierende Mannschaft im Kreis der ganz Großen. Ein Team, das mit seiner Siegermentalität vor Selbstvertrauen strotzt. Das nun aber auf einen Gegner trifft, der ebenfalls von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt ist.

Vor allem auf der großen Bühne hat der Europa-League-Sieger gezeigt, dass er mit seinen Aufgaben stetig wächst. Dass ihm vieles zuzutrauen ist, wenn es um das große Ganze geht und Glanzlichter gesetzt werden können. „Wir haben genau die gleiche Chance wie Neapel“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Samstag. „Unsere Chancen sind gut. Neapel ist eine gute Mannschaft, und wir haben eine gute Mannschaft.“

Dass die Eintracht eine „Topleistung“ für das Erreichen des Viertelfinales brauche, dessen ist sich Krösche bewusst. Wie auch die Italiener großen Respekt vor dem Aufstieg der Hessen zu einer ernstzunehmenden Größe haben. Den Fehler des FC Barcelona in der Vorsaison, die Schlagkraft des damaligen Außenseiters zu unterschätzen, will Neapel nicht machen. Die Italiener kalkulieren nach eigener Einschätzung mit einer Fifty-fifty-Chance gegen die Eintracht und wünschen sich zwei spektakuläre und torreiche Spiele mit für sie positivem Ausgang.

Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich fleißig Videomaterial über die Neapolitaner angeschaut. Auch ihn beeindruckt deren Siegesserie und taktische Ausrichtung mit beispielsweise „sehr aggressivem Gegenpressing. Atypisch italienisch“ ziehe der Meisterschaftsanwärter sein erfolgreiches Spiel auf.

Kapitän Rodes Wert

Gleichwohl machte der Österreicher im System des Gegners, wie das immer der Fall ist, Schwachstellen aus. „Wir haben den ein oder anderen Raum entdeckt, den es auszunutzen gilt“, sagte er. Ob der Fußballlehrer bei der Raumgewinnung auf dem Platz auf Sebastian Rode zählen kann, war am Samstag unklar. Mit einem grippalen Infekt musste der Kapitän Zuhause das Bett hüten.

„Frau krank, Kind krank, Vater krank“ – so fasste Glasner den Krankheitsverlauf im Hause Rode zusammen. „Wir werden alles dafür tun, dass Sebastian am Dienstag fit ist“, kündigte Glasner an. Seinen immensen Wert für das Team bewies Rode beim finalen Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon, als er seine Mitspieler mit einer mitreißenden Energieleistung zum Erfolg getrieben hatte.

Der Sieg über die Bremer im Vorprogramm zur Königsklasse war nie in Gefahr. Glasner erfreute sich an der „Disziplin und Wachheit“ seiner Mannschaft. Unter dem Strich kam sie im Schongang zu drei Punkten. Nur am Ende, als die eingewechselten Profis Faride Alidou und Rafael Borré ein allzu lässiges Zweikampfverhalten an den Tag legten, wurde der Trainer wütend.

Für einen Moment betrat er das Spielfeld. „Ich wollte auch mal den Rasen schmecken, nicht nur den Kunstrasen, der draußen ist. Und dass die Schuhe mal schmutzig werden, dass ich sie putzen kann“, begründete Glasner seinen Vormarsch auf verbotenes Terrain. Seinen Humor hatte der Trainer schnell wiedergefunden.