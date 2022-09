Frankfurt in Champions League : „So das Spiel zu verlieren, ist schon bitter“

Das erste Mal vergisst man nicht. Und das Spiel gegen Sporting Lissabon schon gar nicht. Es war ein außergewöhnlicher Moment, als am Mittwoch zum ersten Mal überhaupt in der Frankfurter Arena die Champions-League-Hymne ertönte. Die Eintracht in der Königsklasse: Gegen die Portugiesen war es soweit.

Aber nicht mit dem ersehnten Ende, denn die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner musste sich Sporting Lissabon, das nach der Pause aufdrehte, 0:3 geschlagen geben. Zwei Tore innerhalb von nur drei Minuten, erzielt durch Marcus Edwards (65.) und Francisco Trincao (68.), machten alle Hoffnungen zunichte, im ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte für Aufsehen zu sorgen.

Rode „blutet das Herz“

Gegen Ende der Partie traf der eingewechselte Nuno Santos noch zum 0:3 (82.). „Einen tollen Abend für uns und für die Fans“ hatte Glasner vorab versprochen. Daraus ist für den Europa-League-Sieger nichts geworden. „Heute war viel mehr möglich“, haderte Mittelfeldspieler Djibril Sow. „So das Spiel zu verlieren, ist schon bitter. Aber das ist Champions League. Ich hoffe, daraus lernen wir.“

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagte bei DAZN: „Ich glaube, dass wir ein wirklich gutes Spiel gemacht haben gegen eine gute Mannschaft – nur das Ergebnis zeigt es leider nicht“. Und weiter: „Zum Schluss haben wir etwas Lehrgeld bezahlt.“

Beim Auftakt von 17 Spielen innerhalb von gut zwei Monaten war Sebastian Rode erwartungsgemäß nicht dabei. Der verletzte Eintracht-Kapitän kann seiner Mannschaft frühestens beim ersten Auswärtsspiel der Gruppenphase am kommenden Dienstag bei Olympique Marseille eine Hilfe sein – vorausgesetzt, die Genesung verläuft schnell und nach Plan. „Mir blutet das Herz“, sagte der Südhesse Rode. Dem Gros der 50.500 Zuschauer in der Frankfurter Arena mag vielleicht auch das Herz geblutet haben angesichts der ersten klaren Niederlage im ersten Champions-League-Spiel.

Der mit Abstand erfahrenste Eintracht-Profi, der gegen Sporting dabei war, war Mario Götze. Für den Frankfurter Offensivstrategen war es das 63. Mal, dass er in der Champions League sein großes Können zeigen konnte. Zur Einstimmung auf einen ersten königlichen Fußballabend, den sich die Eintracht durch den Gewinn der Europa League verdient hatte, gab es eine ganz in schwarz und weiß gehaltene Choreographie. „Net viel Gebabbel – Frankfurt makes Trouble“, stand in riesigen Lettern auf der Nordwesttribüne zu lesen. Dort also, wo die besonders stimmgewaltigen Fans der Eintracht ihre Stammplätze haben.

Erstmals in der Geschichte der Champions League durften sie stehen. Die Folge des gewachsenen europäischen Faneinflusses: Nicht 48.000 Zuschauer, wie sonst üblich bei internationalen Spielen, waren in der Frankfurter Arena möglich, sondern 50.500. Eine prall gefüllte Arena für ein pralles Fußballerlebnis. Schon nach zwei Minuten hätte Randal Kolo Muani für Verzückung auf den Rängen sorgen können. Doch der stürmische Franzose scheiterte an Sporting-Keeper Antonio Adán.

Videoschiri hilft der Eintracht

Die Eintracht war sofort mittendrin in diesem ersten Königsklassenspiel der Vereinsgeschichte. Abermals Muani bot sich die nächste Gelegenheit – wieder vergebens (7. Minute). Die erste große Schrecksekunde durchlebte Glasners Mannschaft in der zwölften Minute.

Es war die Szene, die die Gemüter erhitzte, denn nach einem vermeintlichen Foulspiel von Christopher Lenz entschied der israelische Schiedsrichter Orel Grinfeeld auf Strafstoß. Die Eintracht protestierte – und auch der niederländische Videoschiedsrichter Pol van Boekel meldete sich. Grinfeeld schaute sich die strittige Aktion am Fernseher an und korrigierte seinen ursprünglichen Elfmeterpfiff.

Weiterhin 0:0 also, und weiterhin eine Frankfurter Mannschaft, die mit Macht auf den Führungstreffer drängte. Doch auch Daichi Kamada, gut von Jesper Lindström freigespielt, schaffte es nicht, Adán zu bezwingen (16.). Es ging flott weiter mit den forschen Frankfurtern. Lindström versuchte es mit links (17.), Kamada kam nach Vorarbeit von Muani zu spät (28.).

Die technisch gefälligen, aber offensiv harmlosen Portugiesen kamen erstmals in der 35. Minute anspruchsvoll in den Strafraum der Eintracht. Dort dribbelte sich Edwards frei und nahm Maß. Eintracht-Torhüter Kevin Trapp war auf dem Posten. Für Linksverteidiger Lenz, der gegen Ende der vierminütigen Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Freistoß völlig unverständlich weit am Sporting-Tor vorbei ins Aus schoss, war zur Halbzeit Schluss. Luca Pellegrini ersetzte den am Mittwoch schwächelnden Lenz.

Nach dem Seitenwechsel war es abermals Kamada, dem sich eine glänzende Einschussgelegenheit bot. Diesmal warf sich der eingewechselte Luis Neto in die Flugbahn des Balles. Muani, vom starken Götze in der Tiefe des Raumes angespielt, schaffte es auch nicht, den aufmerksamen Schlussmann der Portugiesen zu überlisten (60.).

Edwards macht die Eintracht sprachlos

Dann der Moment, der die Eintracht sprachlos machte: Sporting ging 1:0 in Führung. Es war ein Tor, bei dem Edwards seine ganze Klasse zeigte, denn nur weil er den Ball unter den Beinen des herangrätschenden Eric Junior Ebimbe schoss, fand der Schuss sein Ziel (65.). Trapp war erstmals geschlagen – und es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.

Nur drei Minuten nach dem Rückstand erlebte die Eintracht einen weiteren Tiefschlag. Diesmal war es Trincao, der Trapp überwand. 0:2 – es war das Ende aller Träume, im ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte als Sieger vom Platz zu gehen. Später erhöhte Santos noch auf 0:3 (82.). Die Premierengala mit bösem Ende war perfekt.