Eintracht im CL-Achtelfinale : 90 Minuten wie ein heißer Tag an der Börse

Natürlich waren auch ein paar Tränen dabei. Axel Hellmann war nicht der einzige, dem an einem lauen Fußballabend warm ums Herz wurde und der feuchte Augen bekam. „Achtelfinale – das hört sich großartig an“, sagte der Vorstandssprecher der Eintracht, der einer der 41.744 Augenzeugen im Estádio José Alvalade gewesen ist. Zeuge eines Fußballspiels, das einer Achterbahnfahrt glich, große Gefühle weckte und die Frankfurter Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in neue Sphären brachte.

Champions League Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Zu den 16 besten Teams Europas gehört die Eintracht nun. Das Erreichen der K.o.-Phase in der Champions League bezeichnete Hellmann in der portugiesischen Hauptstadt als „historisch. Es ist besonders für unseren Klub. Wir hatten viele Steine auf unserem Rücken zwischendrin.“ Das 2:1, herausgeschossen durch Daichi Kamada, der einen Handelfmeter (62. Minute) verwandelte, und Randal Kolo Muani, der wie mit Urgewalt in den Strafraum von Sporting Lissabon eindrang und alle Kraft in den Schuss (72.) seines Lebens legte, stand lange auf der Kippe.

Dritter, Dritter, Vierter, Dritter, Dritter, Erster, Zweiter: Die Platzierungskurve der Eintracht während der 90 Minuten glich einem heißen Tag an der Börse. Ständig ging es rauf und runter, was auch mit dem jeweiligen Spielstand der Parallelbegegnung zwischen Olympique Marseille und Tottenham Hotspur zu tun hatte, in der sich die Engländer letztlich als Gruppensieger durchsetzten.

„Die Mentalität ist überragend“

Erster oder Zweiter in der Gruppe D – das spielte an diesem emotionalen Abend keine Rolle. Hauptsache weiter, Hauptsache Achtelfinale. Hellmann sagte mit Pathos in der Stimme: „Wir haben im Klub diese besondere Glut, die wir in solchen Momenten zu einem Feuer entfachen können. Das kann uns noch weit tragen. Im Achtelfinale sind nur super Mannschaften, das nehmen wir mit unter den Christbaum und träumen auf leisen Sohlen von einem zweiten Villarreal, die bis ins Halbfinale gekommen sind.“

Wie so viele bei der Eintracht, die den Klub zwischen der Relegation 2016 und jetzt dem Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse 2022 rasant haben wachsen sehen, verortete der ergriffene Vorstandssprecher den Coup bei Glasner und seinen Spielern. „Die Mentalität dieser Mannschaft ist überragend. Es gibt Teams, die Einzelspieler mit einem höheren Marktwert haben. Aber wir sind ein Team. Es ist schwer, einen Keil reinzutreiben und uns zu schlagen.“

Ruhig, besonnen und sachlich analysierend, war es der österreichische Fußballlehrer Oliver Glasner, der in der Halbzeitpause die richtigen Worte an seine internationale Auswahl richtete. Die Eintracht musste das Spiel drehen – aber nicht irgendwie. „Es war keine Frage der Taktik, sondern der Überzeugung“, sagte Glasner später im Pressekonferenzraum des Stadions, in dem draußen in der Kurve die begeisterten Anhänger noch lange ausharrten und die Eintracht singend hochleben ließen.