Frankfurter 1:0 in Marseille : Der erste Sieg für die Eintracht

Ist dies der Durchbruch? Nach zwei zuletzt schwachen Pflichtspielen hat die Eintracht im höchsten europäischen Wettbewerb eine kämpferisch starke Vorstellung und ihr bekannt erfolgreiches internationales Auswärtsgesicht gezeigt.

Am Dienstagabend glückte der Frankfurter Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ein vielleicht wegweisendes 1:0 in Marseille. Für die Hessen war es der erste Sieg in der Champions-League-Kampagne und nach dem 0:3 im Auftaktspiel gegen Sporting Lissabon, das auch das zweite Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur 2:0 gewann, das rechte Signal zur rechten Zeit. Schütze des einzigen Tores war Jesper Lindström, der in der 43. Minute für Glücksgefühle in den Reihen der Eintracht gesorgt hatte.

Als Nächstes steht für die Eintracht in der Champions League das Heimspiel am 4. Oktober (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Dazn) gegen Tottenham auf dem Programm. Möglicherweise allerdings ohne Zuschauer.

Rund um das Spiel in Marseille war es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Schon zwei Stunden vor dem Anpfiff wurde reichlich gezündelt. Kanonenschläge sorgten für laute Knalle rund um die Arena und später auch im, Stadion. Auch Bengalos brannten immer wieder; zudem flogen auch Feuerwerkskörper in den Himmel. Ein Fan von Eintracht Frankfurt wurde dabei schwer verletzt. „Er liegt im Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr“, sagte Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke am Dienstagabend nach dem 1:0-Erfolg in Frankreich. Wie Reschke weiter sagte, soll der Anhänger wohl durch eine Leuchtrakete verletzt worden sein.

Reschke zeigte sich erschüttert von dem Ausmaß der Gewalt auf beiden Seiten. „Wir haben solch einen Tag in dieser Form noch nicht erlebt und in dieser Weise auch nicht für möglich gehalten. So richtige Freude mag nicht aufkommen, weil es schon sehr befremdlich ist, welches Ausmaß an Aggressivität und Hass uns da entgegenschlug und natürlich auch auf Reaktionen traf“, sagte Reschke am späten Dienstagabend.

Es habe auf beiden Seiten jede Menge Täter gegeben, wesentlich mehr aber aus den Reihen der Gastgeber. „Es war der befürchtete Ausnahmezustand“, sagte Reschke. Er rechnet nun mit Konsequenzen durch die Europäische Fußball-Union für beide Vereine. „Wenn ich eine Bestrafung fürchte, dann eher für ein Auswärtsspiel. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass die Bewährung für das Heimspiel durch die Geschichte betroffen ist“, sagte Reschke.

Es war eine insgesamt äußerst hitzige Atmosphäre, und es war kein Wunder, dass die Polizei ihre Einsatzkräfte auf gut 1000 Beamte in der französischen Mittelmeer-Metropole erhöht hatte. 3300 Anhänger der Eintracht hatten ein Ticket für die zweite Königsklassenpartie der Frankfurter erhalten.

Weil in der zurückliegenden Saison im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United Frankfurter Anhänger am 5. Mai nach Spielschluss auf das Feld gestürmt waren, um gemeinsam mit den ins Finale eingezogenen Spielern zu feiern, verhängte die Europäische Fußball-Union (UEFA) eine Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro sowie ein Geisterspiel auf Bewährung für zwei Jahre.

Vieles spricht dafür, dass die auf Bewährung spielende Eintracht für die Entgleisungen ihrer sogenannten Fans drastisch zur Verantwortung gezogen werden wird und ein Geisterspiel droht. Rund eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff hatte es weitere schlimme Ausschreitungen gegeben, die eine Bestrafung für beide Vereine nach sich ziehen dürfte. Aus beiden Fanblöcken flogen immer wieder Bengalos und Raketen in den jeweils anderen Zuschauerbereich. Eine lebensbedrohliche Situation für unmittelbar Betroffene.