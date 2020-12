Champions-League-Auslosung : Deutscher Gegner für Klopp – Bayern mit Losglück

Titelverteidiger FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom. Borussia Dortmund muss mit dem neuen Cheftrainer Edin Terzic gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla antreten, wie die Auslosung am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon ergab. RB Leipzig bekommt es in der ersten K.o.-Runde mit dem englischen Meister FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp zu tun. Auch Borussia Mönchengladbach erwischte in Manchester City und Coach Pep Guardiola einen Gegner aus der Premier League.

Wie zuletzt 2014 stehen alle vier deutschen Starter im Achtelfinale von Europas Fußball-Königsklasse. „Man kann sagen, dass wir in Deutschland und der Bundesliga enorm an Qualität dazu gewonnen haben“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick zur starken Bilanz. Die Hinspiele finden am 15./16. und 23./24. Februar statt, die Rückspiele am 9./10. und 16./17. März. Die Münchner haben wie der BVB im entscheidenden Spiel Heimrecht. Die Gladbacher und Leipziger spielen zuerst zu Hause und dann auswärts. Die weiteren Spiele heißen FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain, Atlético Madrid gegen FC Chelsea, FC Porto gegen Juventus Turin und Atalanta Bergamo gegen Real Madrid.

Die Bayern, die im Sommer beim Finalturnier in Lissabon im Endspiel gegen PSG triumphiert hatten, gehören auch im neuen Jahr wieder zum engsten Favoritenkreis. Mit 16 Punkten und 18:5 Toren sicherten sich die seit 17 Spielen in der europäischen Elite unbesiegten Münchner als bestes Vorrundenteam das Ticket fürs Achtelfinale.

Für die Dortmunder indes steht nach dem jüngsten sportlichen Abwärtstrend und der Trennung von Trainer Lucien Favre zunächst eine Trendumkehr in der Bundesliga im Vordergrund. Für Vorfreude auf die K.o.-Runde in der Champions League ist derzeit nur wenig Platz. Während die Leipziger nach dem Halbfinal-Einzug in der Vorsaison auch diesmal wieder die Gruppenphase erfolgreich meisterten, sind die Gladbacher erstmals seit 43 Jahren wieder unter den besten 16 Teams im wichtigsten Europacup-Wettbewerb dabei.

Alle Spiele des Achtelfinales im Überblick

Borussia Mönchengladbach – Manchester City

Lazio Rom – Bayern München

Atlético Madrid – FC Chelsea

RB Leipzig – FC Liverpool

FC Porto – Juventus Turin

FC Barcelona – Paris Saint-Germain

FC Sevilla – Borussia Dortmund

Atalanta Bergamo – Real Madrid

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen trifft in der Zwischenrunde der Europa League derweil auf den Schweizer Fußball-Meister Young Boys Bern. Die TSG 1899 Hoffenheim bekommt es mit dem norwegischen Titelträger Molde FK zu tun, wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab. Beide Bundesligavereine hatten als Gruppensieger das Weiterkommen geschafft, die Leverkusener dabei sogar als das Team mit den meisten Toren in der Vorrunde. Die Hoffenheimer sind zum ersten Mal in der K.o.-Runde dabei.

Die Hinspiele werden am 18. Februar ausgetragen, eine Woche später sind die Rückspiele angesetzt. Leverkusen und Hoffenheim müssen zunächst auswärts antreten. Das Endspiel ist für den 26. Mai in Danzig geplant.