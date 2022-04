Champions League der Frauen : Aus Wolfsburg in eine ganz andere Welt

Zuletzt spielten die beiden besten deutschen Frauenteams vor 2330 Zuschauern Fußball. Nun tritt Wolfsburg in Barcelona an – und fast 100.000 Fans kommen. Der VfL geht mutig an die große Aufgabe heran.

Unter all den Kampfansagen, welche die angriffslustige Alexandra Popp in ihrer Karriere schon abgegeben hat, lässt diese besonders aufhorchen. „Vielleicht“, sagt die Kapitänin des VfL Wolfsburg, „können wir das ja umswitchen.“ Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona wird an diesem Freitagabend (18.45 Uhr bei DAZN) mit rund 98.000 Zuschauern in einem offiziell ausverkauften Stadion gerechnet.

Also rät Popp vor allem den jüngeren Spielerinnen in ihrem Team, an der eigenen Denkweise zu arbeiten. „Im Optimalfall schaffen wir es, die gegnerischen Fans in unseren Köpfen zu unseren Fans zu machen“, erklärt die 31-Jährige. Sie hat als Nationalspielerin im Wembley-Stadion (London) und im Olympiastadion (Berlin) schon ähnlich große Kulissen erlebt. Trotzdem erinnert der mutige Vorsatz von Popp und Co., diesen ganz besonderen Fußballabend im Camp Nou zu genießen, natürlich auch an das berühmte Pfeifen im dunklen Wald.