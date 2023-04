Der Stern des Südens geht unter in der Champions League: Joshua Kimmich und die Bayern scheitern an Manchester City. Bild: picture alliance/dpa

Es ist der Selbstanspruch des FC Bayern, dass für seine Fußballabteilung aus sportlicher Sicht eines wichtiger ist als alles andere: gewinnen. Und so war es an diesem Mittwochabend mindestens notierenswert, wie selbstsicher die leitenden Angestellten der Abteilung sich ausdrückten, als klar war, dass ihr Klub den anspruchsvollsten Wettbewerb des europäischen Kontinents in dieser Saison nicht mehr wird gewinnen können.

„Die Mannschaft hat heute gezeigt, zu was sie fähig ist“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn.

„Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte der Sportvorstand Hasan Salihamidžić.