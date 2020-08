Juve-Aus in Champions League : Ronaldo steht dicht vor dem Triumph – und scheitert

Italiens Fußball-Serienmeister Juventus Turin hat das Finalturnier der Champions League überraschend verpasst. Die Mannschaft des zweifachen Torschützen Cristiano Ronaldo gewann das Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon am Freitagabend zwar mit 2:1 (1:1), doch das Auswärtstor ließ am Ende die Gäste jubeln. Denn im Hinspiel hatten sich die Franzosen vor der Corona-Zwangspause am 26. Februar mit 1:0 durchgesetzt.

Damit trifft Lyon im Viertelfinale in der nächsten Woche beim Achterturnier in Lissabon auf Manchester City, das sich im Parallelspiel mit 2:1 (1:1) gegen Real Madrid (Hinspiel 2:1) behauptete.

Memphis Depay brachte Lyon in der 12. Minute mit einem Foulstrafstoß in Führung – und war beim Ausgleich der Italiener kurz vor der Pause der Pechvogel, als er den Ball in der Mauer stehend an die Hand bekam. Superstar Ronaldo glich per Handelfmeter aus (43.).

Bei beiden Entscheidungen des deutschen Fifa-Schiedsrichters Felix Zwayer war der Videobeweis im Einsatz, auf dem Rasen sorgten die Pfiffe jeweils für viele Emotionen. Bei Zweikampf von Turins Rodrigo Betancur mit Houssem Aouar schien es sich zunächst um eine regelkonforme Aktion zu handeln, Zwayer entschied aber auf Elfmeter – er ahndete wohl eine leichten Kontakt zwischen Federico Bernardeschi und Aouar. Später ahndete Zwayer dann das vermeintliche Handspiel Depays im Strafraum, der Arm des Niederländers war dabei angelegt.

Mit einem 20-Meter-Hammer (60.) belebte Superstar Ronaldo anschließend die Hoffnungen der Turiner noch einmal – doch das erlösende dritte Tor für die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri fiel nicht, auch wenn Ronaldo mehre gute Gelegenheiten hatte, darunter kurz vor Schluss einen Freistoß aus aussichtsreicher Position.

In der vorigen Saison der Königsklasse war Juve im Viertelfinale an Ajax Amsterdam gescheitert. Die defensivstarken Franzosen von Trainer Rudi Garcia stehen im Viertelfinale der Königsklasse damit vor der nächsten Bewährungsprobe.