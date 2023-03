Aktualisiert am

Trainer Graham Potter bekommt das aufgeblähte Star-Aufgebot des FC Chelsea nicht in den Griff. Von Fans werden er und seine Familie mittlerweile sogar bedroht. Kriegt er gegen Dortmund die Kurve?

Läuft so lala: Graham Potter beim FC Chelsea Bild: AFP

Lange hielten es Todd Boehly und Thomas Tuchel nicht miteinander aus. Im Mai des vergangenen Jahres übernahm der US-Investor den FC Chelsea, und im September entließ er den deutschen Trainer, obwohl der in seiner kurzen Amtszeit an der Stamford Bridge überraschend die Champions League gewonnen hatte. Boehly, so schien es, wollte den Klub schnellstmöglich zu seinem Projekt machen, und dazu musste auch ein Trainer gehören, den er persönlich ausgewählt und verpflichtet hat.

Etwas überraschend fiel seine Wahl aber nicht auf einen der großen Namen im Geschäft, sondern auf Graham Potter. Der hatte sich in über drei Jahren bei Brighton & Hove Albion als gewiefter Stratege hervorgetan und galt als der vielleicht talentierteste englische Trainer, weil er Mannschaften durch seinen Einfluss besser machen konnte. Sein Weg zur Nationalmannschaft schien vorgezeichnet. Chelsea gab ihm einen ungewöhnlich langen Vertrag bis ins Jahr 2027. Jeder in England sollte sehen: Boehly war sich seiner Sache absolut sicher.