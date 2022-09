Auftakt in Champions League : Chaos bei Eintracht-Gegner Sporting Lissabon

Für Sporting-Trainer Ruben Amorim teilt sich die noch junge Saison 2022/23 bereits in zwei Abschnitte. Vor dem 18. August lief alles in geordneten Bahnen, doch danach brach das Chaos aus. An diesem Tag unterzeichnete der portugiesische Nationalspieler Matheus Nunes einen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers. 45 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen kommen nun in die leeren Kassen des portugiesischen Traditionsvereins.

Champions League Liveticker

Vor dem Transfer hatte Amorim auf fast jeder Pressekonferenz betont, wie glücklich er sei, dass Matheus Nunes eine weitere Saison bleiben würde. Der 22-Jährige spielte in Amorims taktischem System eine zentrale Rolle: In der 3-4-3-Formation ist Sporting besonders auf die beiden Spieler im zentralen Mittelfeld angewiesen. Nunes schaffte durch seine physische Stärke, Ballsicherheit und seine überraschenden Alleingänge in die Spitze die nötigen Ungleichgewichte in einem teilweise zu starren Spielsystem.

Er hatte so maßgeblichen Anteil daran, dass sein Trainer in den vergangen zwei Spielzeiten sehr erfolgreich war: Eine Meisterschaft, einen Supercup und zwei Ligapokale konnte der Lissabonner Verein gewinnen, der in der Hierarchie der großen portugiesischen Fußballklubs mittlerweile hinter Benfica Lissabon und dem FC Porto ein Stückchen abgefallen ist. In den 1940er und 1950er Jahren war Sporting noch der alles dominierende Klub in Portugal. Doch seit Anfang der achtziger Jahre konnte der Verein nur noch dreimal Meister werden.

Hoher Schuldenstand

„Sporting ist auf den Verkauf seiner besten Spieler angewiesen, um den finanziellen Bankrott abzuwenden“, sagt der Sportfinanzexperte António Samagaio von der Lisbon School of Economics & Management ISEG. Seit Juni gelten die neuen Finanzregeln der UEFA: demnach dürfen Fußballvereine in Europa höchstens Verluste von maximal 20 Millionen Euro, beziehungsweise unter besonderen Umständen von 30 Millionen Euro pro Jahr verbuchen.

In der Saison 2020/21 wurde Sporting zwar Meister, machte aber auch wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen in der Pandemie ein Minus von 33 Millionen Euro. „Die Einnahmen aus Marketing, Eintrittskarten, TV-Rechten und der Teilnahme an den europäischen Wettbewerben reichen nicht aus“, so Samagaio. „Bei einem Schuldenstand von fast 318 Millionen Euro fehlt Sporting der Handlungsspielraum. Spielertransfers sind im Geschäftsmodell des Vereins eine feste Säule, ohne die die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben wegen der finanziellen Schieflage in Frage stehen könnte.“

Die angespannte Lage dürfte auch Ruben Amorim bekannt sein. Umso überraschender ist es, dass sich der Trainerstab und das Management von Sporting nicht rechtzeitig auf den Weggang von Matheus Nunes vorbereitet haben. Gleich zu Beginn des Trainingsauftakts Anfang Juli verletzte sich Mittelfeldregisseur Daniel Bragança, der als natürlicher Nachfolger auf Nunes‘ Position gesehen wurde, und wird dem Lissabonner Verein noch Monate fehlen.