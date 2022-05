Trainer Carlo Ancelotti : Real Madrids Dirigent mit Ruhepuls

Im Freudentaumel wählte Carlo Ancelotti Schostakowitsch. Die Melodie von „Walzer Nr. 2“ schien den Tausenden Fans von Real Madrid, die am Cibeles-Brunnen vor dem Rathaus den gerade errungenen Meistertitel bejubelten, ein wenig fremd. So traf eigentlich nur der Italiener mit dem Mikrofon in der Hand den Ton, doch das tat seiner Freude keinen Abbruch. „Lo, lo, lo, lo. . . Madrid“, sang der Trainer zur Walzer-Melodie und dirigierte die Anhänger. Zum Glück hatten seine Spieler wenige Stunden zuvor besser auf ihn gehört. Mit einer ungewöhnlichen Aufstellung hatten sie Espanyol Barcelona 4:0 im Bernabéu-Stadion besiegt.

Champions League Liveticker

Zum Abschluss seiner Gesangseinlage rief Ancelotti den Fans noch zu: „Genau diese Stimmung brauchen wir auch am Mittwoch!“ Denn dann will Real im Halbfinale der Champions League (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) die 3:4-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Manchester City wettmachen. Doch zuvor sollte der Titelgewinn der heimischen Liga gefeiert werden.

„Noch mal, noch mal. Ich bin gerne in der Luft!“, rief der Coach seinen Spielern zu, die ihn am Samstag in die Höhe warfen. Mit dem spanischen Titel ist er der einzige Trainer, der in fünf europäischen Ligen Meister geworden ist, in Italien, England, Frankreich, Deutschland und nun auch in Spanien. In seiner ersten Amtszeit bei Real (2013 bis 2015) hatte es „nur“ zur Champions League gereicht, aber schon Zinédine Zidane hatte trotz seiner drei Champions-League-Titel mit Real Madrid die spanische Meisterschaft mit mindestens zwei Konkurrenten als den viel schwierigeren Wettbewerb erachtet.

Benzema so gut wie nie

Jorge Valdano, einst Mittelfelddirigent bei Real Madrid, heute Kommentator beim spanischen Pay-TV-Anbieter Movistar, urteilte, dies sei die Liga von Carlo Ancelotti. Die Hälfte des Kaders habe sich mit ihm verbessert. Tatsächlich: Karim Benzema spielt mit 34 Jahren seine beste Saison. 42 Tore hat er in 42 Einsätzen geschossen, 13 Vorlagen gegeben, die meisten seinem Stürmerkollegen Vinícius, dem schon das Schild „zu verkaufen“ umhing und der nun 18-mal getroffen hat. Auch bei Luka Modrić fragt niemand mehr danach, ob er trotz seiner 36 Jahre einen neuen Vertrag bekommt. Er ist der große Kreativposten im Mittelfeld. So könnte man eigentlich jede Position durchgehen.

Nur bei David Alaba fragen sich manche, ob aus ihm wirklich der Abwehrchef werden wird, wie man sich in Madrid erhofft. Der unorganisierte Auftritt im Hinspiel gegen Manchester mag aber seiner Verletzung geschuldet sein. Sein Einsatz im Rückspiel am Mittwoch gilt als fraglich.

Toni Kroos war in den letzten Spielen nicht immer mit den Entscheidungen Ancelottis zufrieden, insbesondere mit ein paar Auswechslungen. „Ich hätte ihm gerne gesagt, dass er es verstehen wird, wenn er selbst Trainer ist“, sagte Ancelotti und erklärte, wie er versucht, zwischen der professionellen und der menschlichen Ebene zu trennen. „Ich unterscheide zwischen dem Spieler und dem Menschen. So wie ein Spieler über den Trainer verärgert sein kann“ – aber nicht über Carlo Ancelotti, soll das wohl heißen.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Das mag ein Grund für die Ruhe des Italieners auf dem Platz sein, die sich darin spiegelt, dass sein Puls vor einem Spiel zwar auf 120 hochgeht, sich aber runterpegelt, sobald der Schiedsrichter anpfeift. Ein anderer ist wohl der Umstieg von Zigaretten auf Kaugummis. „Quiet Leadership – wie man Menschen und Spiele gewinnt“ heißt ein Buch, das er mal veröffentlicht hat. Als seine Mannschaft zuletzt gegen den FC Barcelona 0:4 unterging, nahm Ancelotti die Niederlage auf seine Kappe. Modrić als Mittelstürmer einzusetzen sei ein Fehler gewesen. Aber er irre sich selten zweimal, sagte Ancelotti.

Auch nach der Hinspielniederlage gegen Manchester City gab es Kritik insbesondere an der schlechten Abwehrleistung des Teams und daran, drei Stürmer aufs Feld geschickt zu haben statt eines vierten Mittelfeldspielers. Zumal Ancelotti selbst sagt, im Defensivverhalten spiegele sich die Handschrift des Trainers. „Die Defensive ist Organisation“, sagt er, „die Offensive dagegen ist Kreativität. Die kann man nicht trainieren.“

Mehr zum Thema 1/

So hoffen die Madrider Fans, dass Ancelotti das Team im Rückspiel gegen City mit dem genesenen Casemiro wieder besser organisiert und Raum schafft für die Kreativität von Kroos, Modrić oder Benzema. Dann könnte sich die vom Italiener beschworene „Magie des Bernabéu-Stadions“ wieder zeigen, die Aufholjagden einleitet, die berühmten „remontadas“, die schon gegen Paris und Chelsea im Achtel- und Viertelfinale dafür gesorgt haben, das Real Madrid wieder im Halbfinale der Champions League steht. Vielleicht kommt es dann am Saisonende ja doch noch zu einer weiteren Gesangseinlage Ancelottis am Cibeles-Brunnen.