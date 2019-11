3:2 gegen Inter Mailand : Schwarz-Gelber Zauber in der zweiten Halbzeit

Es gibt viele dieser Geschichten über magische Europapokalnächte im Westfalenstadion, süße Erinnerungen, die von den Anhängern immer wieder hervorgekramt werden. Am Dienstagabend wehte mal wieder dieser besondere schwarz-gelbe Zauber durch die Dortmunder Herbstnacht. Zur Halbzeit lag der BVB in diesem bedeutsamen Spiel gegen Inter Mailand mit 0:2 zurück, bevor das Team nach einer fulminanten zweiten Hälfte noch 3:2 gewann und nun gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales haben. Diese Nacht hat nach zwei Toren von Achraf Hakimi sowie einem Treffer von Julian Brandt darüber hinaus aber sogar das Potential, zur Initialzündung für diese bislang immer wieder stockende Saison zu werden.

Dabei hatte der vielleicht wichtigste Spieler abermals gefehlt. Kapitän Marco Reus konnte nach seiner Knöchelverletzung aus der Partie gegen den VfL Wolfsburg vom Samstag noch nicht wieder spielen. „Er hat es versucht, aber für heute hat es nicht gereicht“, sagte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Möglicherweise wird der Kapitän am Samstag zum Spiel beim FC Bayern wieder genesen sein. Die Offensive bildeten Mario Götze, Brandt, Jadon Sancho sowie Thorgan Hazard. Achraf Hakimi kam mal wieder als Außenverteidiger zum Einsatz.

Zwar unterlaufen dem Marokkaner in seinem Übermut manchmal Fehler im Spiel gegen den Ball, aber offenbar wollten der Dortmunder Trainer Favre dessen Tempo gegen den sprintstarken Mailänder Stürmer Lautaro Martinez auf dem Platz haben. Doch wie schon im Hinspiel hatte der BVB anfangs größte Mühe mit dem Argentinier, dem abermals ein früher Führungstreffer für Inter gelang, bei dem der BVB wieder durch einen leichten Fehler kräftig mithalf. In Mailand hatte Nico Schulz beim Aufbau einer Abseitsfalle geschlafen, diesmal ließ sich Manuel Akanji nach einem langen Ball der Italiener im Mittelfeld zu leicht wegdrücken. Mats Hummels‘ Reparaturversuch kam zu spät, plötzlich hatte Martinez jede Menge Platz und traf zum 0:1 (5.).

Schlechter hätte dieses Spiel kaum beginnen können. Die Hoffnung, vielleicht noch das direkte Duell gegen die Mailänder gewinnen zu können, war damit schon so gut wie verflogen. Und doch spielten die Dortmunder mit einer anderen Energie als im Hinspiel. „Wir brauchen Tiefe, müssen hinter die letzte Linie kommen, das haben wir in Mailand nicht gut gemacht“, hatte Kehl erklärt. Diesmal fanden Brandt, Hakimi, Götze und Sancho immer wieder Raum vor dem Tor der Italiener, allerdings waren die Aktionen in der Hälfte der Mailänder vor der Pause noch zu schlampig. Götze hatte eine gute Chance, schoss aber zu unplatziert (18.), in etlichen anderen Situationen fehlte die Präzision beim letzten oder vorletzten Pass.

Die Mailänder wurden von Trainer Favre immer wieder für ihre souveräne Defensive gelobt, die an diesem Abend aber stetig größer werdende Lücken offenbarte. Stärker war der Angriff der Italiener. Nach 40 Minuten malte der Tabellenzweite der Serie A einen wunderschönen Angriff auf den Rasen, einem großartigen Dribbling von Marcelo Brozovic folgte ein langer Ball auf Antonio Candreva, dessen Querpass Matias Vecino zum 0:2 ins Tor schob.

Der BVB reagierte mit wütenden Angriffen, Sancho (40.) Axel Witsel (45.) brachten noch gefährliche Schüsse aufs Tor, und zu Beginn der zweiten Hälfte gelang ihnen dann endlich das erste Heimtor in der Champions League seit über einem Jahr. Ein sehenswerter Spielzug landete bei Mario Götze an der Grundlinie, dessen Ball in den Rücken der Abwehr Hakimi zum Anschlusstreffer nutzte (51.). Nun war das Stadion da, und die Dortmunder drückten, der Traum von einer großen Europapokalnacht erwachte. Mehrfach flogen gefährliche Bälle durch den Strafraum der Mailänder, und nach gut einer Stunde durfte das Publikum einen echten Alcácer-Moment feiern. Sekunden nach seiner Einwechslung spitzelte der Spanier einen Einwurf der Mailänder zu Julian Brandt, dem aus spitzem Winkel das 2:2 gelang (64.).

Die Mannschaft spielte nun wie im Rausch, ein Angriff nach dem nächsten rollte auf das Mailänder Tor zu, so dass Hakimis Treffer nach schönem Pass von Sancho irgendwann vollkommen verdient war (77.). Der BVB ist gerüstet für das große Duell gegen die Bayern am Samstag.