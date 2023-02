Er lief und lief und lief allen davon, die ihn hätten aufhalten können. Nach einem Eckball für den FC Chelsea und einem Befreiungsschlag des Dortmunder Linksverteidigers Raphael Guerreiro sprintete Karim Adeyemi über 65 Meter, um ans Ziel zu kommen. Der 21 Jahre alte deutsche Jungnationalspieler versetzte den ihm hinterherhechelnden argentinischen Weltmeister Enzo Fernández, in der Winterpause für 121 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt.

Und dann besaß er am Ende seines 65-Meter-Laufs im Höchsttempo noch die Chuzpe, den Ball an dem auf ihn zukommenden Keeper Kepa vorbei ins Tornetz zu zirkeln. Fertig war eine von mehreren Heldengeschichten in diesem Achtelfinalhinspiel der Champions League, das auf dem allerhöchsten Intensitätsniveau hin und her wogte – und am Ende in Borussia Dortmund den glücklichen 1:0-Gewinner an diesem erinnerungswürdigen Mittwochabend belohnte.

81.365 Zuschauer im ausverkauften Dortmunder Stadion erlebten einen atemraubenden Abend der Hochspannung, bei dem der mit Rekordausgaben in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro von seinen neuen amerikanischen Besitzern aufgemöbelte Traditionsklub erstmals seit langem mal wieder wie eine Mannschaft auftrat, die von sich und ihren 1a-Möglichkeiten überzeugt war.

So mancher Dortmunder wird sich in den Minuten des Zitterns um den vollen Hinspielertrag gefragt haben, warum dieser FC Chelsea, vor zwei Jahren unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel Champions-League-Gewinner, derzeit nur auf Platz zehn der Premier League vor sich hindümpelt. Emre Can, beeindruckt von der Qualität des Gegners, musste „am Ende ehrlich sagen“, dass dieser Sieg bei aller schwarz-gelben Hingabe auch „glücklich“ war.

Terzic lobt Zusammenhalt

Mit seiner jederzeit spürbaren Tatkraft und Leidenschaft in diesem hochintensiven Duell hatte der vom Nebendarsteller im ersten Saisonteil zum Protagonisten aufgestiegene Can neben den Paraden des gewohnt famosen Torhüters Gregor Kobel den Dortmunder Sieg gerettet, als er den Ball nach Koulibalys Schuss (78.) auf der Torlinie mit letzter Kraft weggrätschte.

Eine typische Aktion für den BVB des Jahres 2023, der alle seine bisher sieben Pflichtspiele gewonnen hat – auch das bisher schwerste gegen die „Blues“, die dabei scheinen, nach dem großen Umbruch in der Winterpause, als für 330 Millionen Euro noch einmal neue Stars für den Chelsea Football Club verpflichtet wurden, endlich standesgemäß Tritt zu fassen.

Und dennoch siegte die Borussia am Mittwoch, weil dieses Team inzwischen auch eine Kampfmannschaft und nicht mehr nur ein Kollektiv der manchmal allzu sorglosen Hochbegabten ist.

„Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir nicht nur einen guten Kader haben, sondern dass wir als Mannschaft auf uns aufpassen“, pries Trainer Edin Terzic den Zusammenhalt seiner Spieler, die seit der Winterpause eine verlässliche Freude daran haben, um jeden einzelnen Sieg hart zu kämpfen und dabei die eigene fußballerische Extraklasse nicht zu vernachlässigen.

Was von diesem Hinspiel mit dem dünnen Polster für das Rückspiel in drei Wochen an der Stamford Bridge übrig blieb, war die wieder einmal leuchtende Erkenntnis, Widerständen mit hoher Kampfbereitschaft und gelegentlicher Spielkunst getrotzt zu haben. Wie der unaufhaltsame Solist Adeyemi die Engländer narrte und der unermüdliche Schwerarbeiter Can im Konsortium seiner Mitstreiter zum Vorarbeiter wurde, symbolisierte die zwei Enden, von denen aus der Tabellendritte der Bundesliga zu seiner derzeitigen Siegestour aufgebrochen ist.

Dabei saßen zwei Stars des Teams, der Kapitän Marco Reus und der oft genug bewährte Vorkämpfer Mats Hummels, diesmal auf der Bank, weil sich andere Spieler wie der junge Adeyemi oder der momentan fehlerfreie Nico Schlotterbeck seriös und anschaulich zugleich ins Rampenlicht gespielt haben.

Chelsea beklagt fehlendes Glück

Ob der BVB auch nach dem Rückspiel am 7. März beim Wiedersehen in London (21.00 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Amazon Prime Video) ähnlich erschöpft, aber glücklich sein wird wie am Mittwoch im eigenen Stadion, wird sich zeigen. Bewahrt sich die Mannschaft ihre ebenso seriöse wie passionierte Herangehensweise, können sich die Fans beider Lager auf ein ähnlich bewegendes Spektakel wie am Mittwoch in Dortmund freuen.

Graham Potter, ein alter Freund von Edin Terzic, der mit dem Engländer seinen Fußballlehrerschein während seiner Zeit als Ko-Trainer des Kroaten Slaven Bilic bei West Ham United erwarb, haderte ob des fabelhaften Duells zuvor nur leise mit dem Ausgang des Spiels: „Manchmal ist es das Glück, das entscheidet. Wir hätten heute ein bisschen mehr verdient gehabt.“

Wogegen angesichts der höherwertigen Torgelegenheiten – darunter ein Lattentreffer des im Winter gekommenen portugiesischen Nationalspielers Joao Felix (38.) – nichts zu sagen war. Nur soviel merkte Terzic zum Faktor Glück und Pech aus seiner Sicht an: „Wir werden uns alles andere als dafür entschuldigen, dass wir hier im Achtelfinalhinspiel gegen Chelsea gewonnen haben.“ Warum auch? Glück gehört im Fußball dazu. Dafür mussten sich glückliche Sieger noch nie schämen.