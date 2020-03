Champions League in Paris : Der BVB-Auftrag an Emre Can

Der BVB-Auftrag an Emre Can

Emre Can ist der neue Dortmunder Anführer. Das könnte auch Auswirkungen auf seine Rolle in der Nationalmannschaft haben. Nun aber sollen erst mal Neymar und Paris Saint-Germain seine besondere Fähigkeit zu spüren bekommen.

Soll den BVB in der Liga und international zu Erfolgen führen: Emre Can Bild: dpa

Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis Lucien Favre am Sonntagabend alle seine Freude an einem eigentlich sehr interessanten Fußballspiel vergangen war. Der Trainer von Borussia Dortmund, der an diesem Mittwoch mit seinem Team in einem leeren Stadion bei Paris St.-Germain um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League spielt (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Sky), wollte sich zum Ausklang des Wochenendes den italienischen Klassiker zwischen Juventus Turin und Inter Mailand ansehen. „Aber ich konnte nur zwei Minuten schauen, keine Lust“, erzählt er jetzt. „Ohne Zuschauer ist es leider nicht angenehm, für beide Mannschaften.“ Und für die Zuschauer.

Nun steht Favre selbst vor einem Geisterspiel. Da stellt sich die Frage, wie sich die gespenstische Atmosphäre auf die Leistungen der Spieler auswirken wird. Agieren die Offensivkünstler aus Paris anders, wenn sie nicht die Augen der 49.000 Zuschauer im Prinzenpark auf sich spüren? Oder werden eher die zuletzt so leidenschaftlichen Dortmunder Energie verlieren, wenn Gesänge, Impulse und Emotionen fehlen?