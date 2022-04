Viertelfinale gegen Liverpool : Benficas letzter Strohhalm ist die Champions League

Der Mann mit den langen grauen Haaren steht nicht mehr an der Seitenlinie. Jorge Jesus hatte in den vergangenen 13 Jahren den Lissabonner Traditionsverein Benfica so stark geprägt wie kein anderer Trainer. Doch Ende Dezember war endgültig Schluss: Nach einer 0:3-Niederlage im Pokalachtelfinale gegen den Erzrivalen FC Porto trat Jesus zurück und beendete damit vorzeitig seine zweite Benfica-Amtszeit.

Vereinspräsident Rui Costa ernannte Nélson Veríssimo, den Trainer der zweiten Mannschaft, zum Interimscoach. Dahinter steckte auch die Hoffnung, eine vereinsinterne Lösung für die Trainerposition zu finden, die gleichzeitig Benficas Nachwuchsbereich zu neuem Leben erwecken soll.

Veríssimo fehlt zwar die Ausstrahlung und Emotionalität seines charismatischen Vorgängers, aber er kennt das Potential der hauseigenen Fußballschule sehr gut. Der 44 Jahre alte ehemalige Innenverteidiger ist seit 2012 bei Benfica tätig. Er saß als Assistenzcoach des damaligen Cheftrainers Bruno Lage (jetzt Wolverhampton Wanderers) auf der Bank, als der Lissabonner Verein im Mai 2019 das bisher letzte Mal die Meisterschaft gewinnen konnte. Und er führte im Anschluss Benfica B auf den ersten Platz der zweiten portugiesischen Fußballliga.

Der Nachwuchs muss ran

Benficas hauseigene Fußballschule in Seixal, im Süden der portugiesischen Hauptstadt, hatte sich im vergangenen Jahrzehnt vorübergehend zu einer wahren Goldgrube für den Traditionsverein entwickelt. Spieler wie Bernardo Silva, João Cancelo, Ruben Dias (alle Manchester United), João Felix (Atlético Madrid) oder Renato Sanches (OSC Lille) wechselten in jungen Jahren für viel Geld zu europäischen Spitzenklubs.

Auf einen lukrativen Transfer muss Benfica jedoch nun seit fast zwei Jahren warten, und das macht sich deutlich in den Kassen des Traditionsvereins bemerkbar. In den ersten sechs Monaten der laufenden Saison musste der Klub mehr als 30 Millionen Euro Verluste hinnehmen, obwohl die bisher erfolgreiche Teilnahme an der Champions League deutlich mehr Geld einbrachte als noch in der vergangenen Saison.

Bei der Suche nach der richtigen Aufstellung versucht Veríssimo deshalb mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Aussichtsreicher Anwärter auf einen Startelfplatz im Champions-League-Viertelfinale gegen Liverpool ist der 20 Jahre alte Stürmer Gonçalo Ramos, der unter Jorge Jesus kaum zu Einsätzen kam. Seit Veríssimo auf der Trainerbank sitzt, spielt Ramos regelmäßig und hat in den vergangenen zehn Ligaspielen sechs Mal getroffen.

Probleme in der Zentrale

An seiner Seite könnte Darwin Núñez spielen, zurzeit Benficas gefährlichster Offensivspieler. Darwin erzielte den entscheidenden Siegtreffer im Champions-League-Achtelfinale bei Ajax Amsterdam und hat in dieser Saison in 34 Spielen bereits 27-mal getroffen, viermal davon in der Königsklasse. Der Nationalspieler Uruguays war im Sommer 2020 für 24 Millionen Euro vom spanischen Klub Almería nach Lissabon gekommen, die höchste Summe, die ein portugiesischer Verein bisher für einen Transfer ausgegeben hat.

In der vordersten Angriffsreihe hat Portugals Rekordmeister mit Haris Seferovic und dem ukrainischen Nationalstürmer Roman Jaremtschuk noch weitere Optionen zu bieten. Größere Probleme bereitet jedoch das Mittelfeld. Julian Weigl ist auf der Sechserposition gesetzt, doch ihm fehlt ein spielstarker Partner an seiner Seite. João Mário kam vor der Saison von Sporting Lissabon, konnte jedoch bisher nur sporadisch Akzente setzen. Gegen Liverpool könnte deshalb der marokkanische Nationalspieler Adel Taarabt ins zentrale Mittelfeld rücken.

Im Visier der Steuerfahnder

Von einem Erfolg gegen die Elf von Jürgen Klopp werden nicht nur die mehr als 60.000 Zuschauer im Luz-Stadion in Lissabon träumen. Benfica gehört mit mehr als 240.000 Mitgliedern zu den größten Fußballvereinen der Welt und zählt allein in Portugal rund 2,2 Millionen Fans – also über ein Fünftel der Bevölkerung. Glücksmomente waren für das Benfica-Universum jedoch in jüngster Zeit selten. Neben den finanziellen Problemen ist der Klub ins Zielkreuz von Steuerfahndern geraten: Ehemalige Benfica-Funktionäre, darunter auch der langjährige Vereinspräsident Luís Filipe Vieira, müssen sich wegen Betrug und Geldwäsche vor den Behörden verantworten.

Auch sportlich läuft es nicht rund: Aus dem Pokal ist der Verein ausgeschieden. Das Ligapokalfinale verlor man gegen den Stadtrivalen Sporting. Und nach der 2:3-Niederlage in Braga am vergangenen Freitag muss Benfica nicht nur das Rennen um die Meisterschaft abschreiben, sondern wohl auch den zweiten Tabellenplatz, der die direkte Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison garantieren würde.

Die Königsklasse ist der letzte Strohhalm, an den sich Benfica klammert. Der Verein versucht wohl auch deshalb vor dem wichtigen Spiel gegen Liverpool an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Amazon Prime) die Gerüchte totzuschweigen, dass der deutsche Fußballcoach Roger Schmidt im Sommer das Traineramt in der Hauptstadt Portugals übernehmen soll.

Im Mai 1962 gewann Benfica den Europapokal der Landesmeister nach einem dramatischen 5:3-Finale gegen Real Madrid. Fast 60 Jahre nach dem letzten europäischen Titelgewinn träumt der Traditionsklub gegen Liverpool nun von der ganz großen Überraschung. Die Statistik macht keine Hoffnung: Seit dem Start der Champions League vor fast 30 Jahren hat Benfica noch nie den Sprung ins Halbfinale geschafft.