Die für die Musik zuständigen Choreographen am Mischpult waren auf alles vorbereitet. Auf das von Trainer Thomas Tuchel in den vergangenen Tagen vielzitierte, erhoffte Wunder und auf das, was nach dem Auftritt des FC Bayern bei Manchester City eine gute Woche zuvor allerdings sehr viel näher lag: der Abschied aus der Champions League.

Nicht „We are the Champions“ von Queen tönte deshalb nach Abpfiff am Mittwoch durch die Münchner Arena, sondern wie erwartet leisere Töne, die besser zu diesem Viertelfinal-Aus passten. Das 1:1 nach beherztem Kampf im Rückspiel reichte nicht, um sich gegen die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zu behaupten.

Die Münchner zeigten eine engagierte Leistung und sie kontrollierten das Spiel, aber es haperte wieder bei der Chancenverwertung. Das 0:3 aus dem Hinspiel war eine zu große Hypothek für den sich derzeit nicht in Bestform befindlichen deutschen Rekordmeister. Der FC Bayern kann sich nun ganz darauf konzentrieren, die Tabellenführung in der Bundesliga zu behaupten.

„Note sechs“ für den Schiedsrichter

„Wir hatten sie wieder am Haken, noch mehr als in Manchester. Wir haben in 180 Minuten überhaupt nichts bekommen an Mutmacher und Spielglück. Ich bin sehr zufrieden. Zwei konnten das Niveau nicht halten: Der Platz und der Schiedsrichter. Note sechs von der ersten Minute an“, sagte Tuchel bei DAZN.

Sein Spieler Joshua Kimmich haderte mit den vergebenen Chancen. „Wir wollten unbedingt in Führung gehen. Wir hatten sehr gute Chancen. Wir brauchten die Führung gegen City, damit sie wackeln. Es ist sehr ärgerlich, dass wir das 1:0 nicht machen. Wenn man beide Spiele betrachtet, lag es nicht am Willen. Wir haben 30, 35 Minuten nicht gut gespielt. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, gehen aber deutlich raus. Es war schon realistisch, drei Tore zu schießen. Aber dann muss man die Chancen auch machen“, sagte Kimmich.

Bayern werfen sich in jeden Zweikampf

Die elfte Meisterschaft in Serie zu gewinnen, das ist nun Pflicht für die Mannschaft – und für Thomas Tuchel, der sich seine ersten Wochen als Bayern-Trainer anders vorgestellt haben dürfte. Unter ihm haben die Münchner zwei von drei Titeln verspielt, aber er ist für das, was so alles schiefläuft am wenigsten verantwortlich. Er muss ausbaden, was davor verbockt worden ist.

Tuchel verzichtete wie im Hinspiel auf Thomas Müller. Neu in die Startelf rückten João Cancelo, der auch am Samstag gegen Hoffenheim Alphonso Davies ersetzt hatte, und nach auskurierter Muskelverletzung Eric Maxim Choupo-Moting.

Aber zunächst hieß es auf den Schiedsrichter warten. Offensichtlich funktionierte das technische Equipment von Clément Turpin aus Frankreich nicht richtig. Die Mannschaft sei verantwortlich, „dass der Funke überspringt“, sie müsse die Zuschauer mitnehmen, hatte Tuchel gefordert. Und das gelang.

Es herrschte eher Aufbruchstimmung als Tristesse, weil sich die Bayern in jeden Zweikampf warfen, sich nicht aufgaben, sondern kämpften. „Es geht darum, den Glauben zu finden und den Glauben zu haben“, hatte der Bayern-Trainer gefordert. Aber „wir müssen auch etwas dafür tun.“

Tuchel sieht Gelb

In der 17. Minute sorgte Leroy Sané dafür, dass die Zuschauer zum ersten Mal von ihren Sitzen aufsprangen, als ihn Jamal Musiala steil geschickt hatte. Sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Zwei Minuten später stand Dayot Upamecano zum ersten Mal an diesem Abend im Mittelpunkt, aber es ging besser aus als im Hinspiel, als er das zweite Tor von City verschuldete.

Der Verteidiger stoppte den davoneilenden Erling Haaland vor der Strafraumgrenze, und der Schiedsrichter zückte sofort die Rote Karte, aber der Stürmer war im Abseits, deshalb nahm Turpin den Platzverweis zurück. Allerdings sah der ungehaltene Tuchel Gelb.

In der 37. Minute sorgte Upamecano wieder für Aufregung, weil er den Ball beim Schuss von Ilkay Gündogan an den Arm bekam – und der Schiedsrichter sofort auf Handelfmeter entschied. Und wieder hatte der Franzose Glück, denn Haaland schoss über das Tor. Die Bayern zeigten in der ersten Hälfte all das, was ihnen am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim gefehlt hatte: Aggressivität, Mut, Konzentration, Spielkontrolle, Tempo – jene Energie, die der Trainer und die Spieler beim 1:1 in der Bundesliga so sehr vermissten hatten, war an diesem Mittwoch zurückgekehrt.

Allerdings belohnte sich der FC Bayern nicht für das gute Spiel.

Auch nach der Pause dominierten die Münchner, sie hatten die Hoffnungen noch nicht aufgegeben, die Wende in diesem Viertelfinale noch schaffen zu können. Die 57. Minute passte dann allerdings ins derzeitige Bayern-Bild. Zunächst setze sich Kingsley Coman gut auf der rechten Seite durch, sein Schuss aus spitzem Winkel konnte Manchesters Torhüter Ederson abwehren – und dann endeten die Träume der Münchner.

Upamecano rutscht aus

John Stones drosch anschließend den Ball nach vorne, wo Haaland lauerte und Richtung Bayern-Tor startete. Upamecano rutschte beim Versuch, den Norweger zu bremsen oder wenigstens zu stören, aus – und Haaland hatte freie Bahn. Er schob den Ball an Yann Sommer vorbei zum 1:0 für Manchester City über die Linie.

Der ganz große Glaube schien mit diesem Tor zwar vorbei zu sein, aber die Münchner wollten sich mit Anstand verabschieden. Sie behielten weiter die Kontrolle, waren dem Ausgleich auch näher als City einem 2:0.

Aber sie benötigten in der 83. Minute einen Elfmeter, um doch noch ein Tor zu erzielen. Manuel Akanji hatte den Ball im Duell mit dem eingewechselten Sadio Mané an die Hand bekommen. Joshua Kimmich trat an – und machte es besser als Haaland in der ersten Hälfte und traf zum 1:1. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit war für Tuchel die Arbeit am Spielfeldrand vorbei. Er sah Gelb-Rot, weil er sich über ein Foul an Coman aufgeregt hatte.