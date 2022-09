Probleme vor Champions League : Irgendetwas ist faul bei Bayern-Gegner Inter

Inter Mailand galt einst als Eldorado für deutsche Fußballspieler. Die Trias aus Lothar Matthäus, Andreas Brehme und Jürgen Klinsmann steht auch tatsächlich für eine goldene Zeit bei Inter, das 1989 nach langer Pause wieder italienischer Meister wurde und 1991 erstmals den UEFA-Pokal gewann.

Genauer betrachtet, hatten es deutsche Fußballspieler beim 1908 gegründeten Klub aber fast immer besonders schwer. Karl-Heinz Rummenigge kam 1984, war oft verletzt und holte keinen Titel. Matthias Sammer hielt es 1992 nur ein paar Monate aus, so trist fand er die „vita milanese“. Und Lukas Podolski suchte 2015 nach einem halben Jahr schon wieder das Weite.

Diese wenig ermutigenden Vorgeschichten haben Robin Gosens nicht abgehalten, im vergangenen Winter von Atalanta Bergamo zu Inter zu wechseln. So ist es auch wenig überraschend, dass der Linksverteidiger aus Emmerich an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) zum Champions-League-Auftakt gegen den FC Bayern wahrscheinlich nicht in der Startaufstellung zu finden sein wird.

Federico Dimarco verdrängt DFB-Star

„Mysterium Gosens“, titelte die „Gazzetta dello Sport“ vor Tagen angesichts der enttäuschenden Auftritte des 28 Jahre alten Neuzugangs. „Sieben Monate, aber nur eine Partie als Stammspieler“, bemängelte das Blatt. Der Mann, der das Angriffsspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021 belebte, kommt bei Inter, wie viele seiner Vorgänger, einfach nicht auf Touren.

Manche munkeln, es sei die eindrucksvolle Kulisse des Giuseppe-Meazza-Stadions, die Gosens einschüchtere. Doch die Analyse greift zu kurz. Erst war der Linksverteidiger verletzt, später wurde er mehrfach nicht in den Kader berufen. In der neuen Saison sollte alles anders werden. Gosens stand zum Saisonauftakt beim 2:1 gegen US Lecce links vorne in der Stammformation.

Inter tat sich ex­trem schwer, erst in der Nachspielzeit gelang der Siegtreffer. Acht Angreifer versuchten sich zu diesem Zeitpunkt für Inter, aber Gosens war nicht mehr dabei. Trainer Simone Inzaghi hatte ihn nach 57 Minuten vom Platz genommen. Seither genehmigt Inzaghi Gosens nur noch sporadische Einsätze, beim 2:3 verlorenen Stadtderby am vergangenen Samstag gegen den AC Mailand waren es nur noch sechs magere Minuten. Ein gewisser Federico Dimarco (24), gebürtiger Mailänder und italienischer Nationalspieler, hat den DFB-Star verdrängt.

Irgendetwas ist faul bei Inter

Die Personalie Gosens ist aus deutscher Perspektive von Interesse. Sie sagt auch etwas aus über den Zustand des italienischen Meisters der Saison 2020/2021 und Vorjahres-Zweiten der Serie A. Denn nominell ist der Traditionsklub auch in diesem Jahr wieder einer der Favoriten auf den Scudetto, aber irgendetwas ist faul bei Inter. Vor allem die Defensive macht Inzaghi Sorgen.

„Eine Mannschaft auf halbem Weg“, urteilte „La Repubblica“. Das Spiel gegen den FC Bayern leitet nach bereits zwei Saisonniederlagen und acht Gegentoren in fünf Spielen nun entweder eine handfeste Krise ein, könnte aber auch eine Gelegenheit sein, „um aus der Depression zu kommen“, wie dasselbe Blatt schrieb.

Inter Mailands Kader hat sich wegen der finanziellen Probleme der chinesischen Eigentümer der Suning-Gruppe nur unwesentlich verändert vor dieser Saison. Die Stammkräfte Samir Handanovic (Tor), Milan Skriniar (Abwehr), Spielmacher Marcelo Brozovic, Europameister Nicoló Barella und der ehemalige Leverkusener Hakan Calhanoglu (alle Mittelfeld) bilden das Gerüst in Inzaghis 3-5-2-System.

Der 33-jährige Ivan Perisic, jahrelang auf der linken Seite aktiv, verließ den Verein im Sommer ablösefrei zu Tottenham Hotspur, wo inzwischen Inters Meister-Trainer Antonio Conte wirkt. Die linke Seite war lange eine der Stärken Inters, seit Perisics Abgang ist das Gleichgewicht dahin.

Inzaghi nimmt die die Spieler in Schutz

Mit einem einzigen Transfer wollte Sportdirektor Giuseppe Marotta einen Mantel über die Schwächen des Teams legen. Er lieh den belgischen Stürmer Romelu Lukaku vom FC Chelsea aus, den er ein Jahr zuvor erst für 113 Millionen Euro an die Londoner verkauft hatte und der für den Gewinn der Meisterschaft 2021 (24 Treffer) entscheidend war. Lukaku zog sich Ende August eine Oberschenkelverletzung zu und fällt auch gegen den FC Bayern aus. Inter hat zwar ein Team mit vielen erfahrenen Leuten, steht aber ohne seinen Top-Stürmer plötzlich nackt da. Edin Dzeko, früher beim VfL Wolfsburg, könnte Lukaku gegen Bayern ersetzen.

Die schlechten Abwehrleistungen der vergangenen drei Spiele, sieben Gegen­tore, zwei Niederlagen, lassen in der Champions League mit Gegnern wie Bayern oder dem FC Barcelona nichts Gutes erahnen. Trainer Inzaghi, im zweiten Jahr bei Inter, nahm seine Spieler in Schutz. „Die Verantwortung liegt vor allem bei mir“, sagte er. Es gelte nun, weniger Gegentore zuzulassen, denn „treffen tun wir immer“. Ob dann Robin Gosens oder ein gewisser Federico Dimarco auf dem Platz steht, ist aus Inzaghis Sicht einerlei.