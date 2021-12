Neuer Gegner für FC Bayern : Champions-League-Auslosung wird nach Pannen wiederholt

Die Auslosung des Achtelfinals der Champions League mit dem FC Bayern München wird an diesem Montag um 15.00 Uhr wiederholt. Bei der Ziehung der Lose habe es mehrere technische Pannen gegeben, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit. Ursprünglich hatte der deutsche Meister Atlético Madrid als Gegner zugelost bekommen. „Es ist ein gutes Los. Es ist ein guter, ein interessanter Gegner, eine schöne Stadt“, sagte Trainer Julian Nagelsmann in einer ersten Reaktion. Nun ändert sich das Münchner Reiseziel aber möglicherweise nochmal.

Es gab gleich zwei große Fehler durch die UEFA: Der von Ralf Rangnick trainierte englische Rekordmeister Manchester United wurde zunächst dem spanischen Klub FC Villarreal zugelost. Dies war laut Reglement aber gar nicht erlaubt, da beide Klubs schon in der Gruppenphase aufeinandertrafen. Der frühere russische Nationalspieler Andrej Arschawin musste noch einmal ziehen und loste Villarreal dann den United-Stadtrivalen Manchester City zu.

Doch damit nicht genug: Als Atlético Madrid als nächster Gruppenzweiter gezogen wurde, wurde Manchester United als möglicher Gegner fälschlicherweise ausgeschlossen. Stattdessen war der FC Liverpool mit im Topf, der aber schon in der Gruppenphase gegen Atlético spielte. Schließlich erhielten die Spanier den FC Bayern als Gegner. Rangnick und Man United wurden anschließend als Gegner des französischen Topklubs Paris Saint-Germain gezogen.

Die UEFA nannte als Grund für die Fehler ein „technisches Problem mit der Software eines externen Dienstleisters“. Diese Software schreibt den Offiziellen bei der Auslosung vor, welche Mannschaften in die Lostöpfe müssen. Michael Heselschwerdt, Leiter der Vereinswettbewerbe bei der UEFA, füllte die Lostöpfe wie das System ihm vorgab. Schon nachdem aber die Lose gezogen wurden, fiel in Nyon der Irrtum auf. Die Ziehung wurde wiederholt, doch an einen regulären Ablauf war nicht mehr zu denken. Daher entschied sich der Dachverband nun für eine komplette Wiederholung.

Daneben wurden zunächst diese Partien gezogen: Benfica Lissabon gegen Real Madrid, FC Salzburg gegen FC Liverpool, Inter Mailand gegen Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon gegen Juventus Turin und FC Chelsea gegen OSC Lille. Das ist nun alles hinfällig. Die Hinspiele der Achtelfinal-Partien in der Königsklasse sind für den 15./16. und 22./23. Februar angesetzt, die Rückspiele finden am 8./9. und 15./16. März statt. Das Endspiel wird am 28. Mai in St. Petersburg ausgetragen.

Die Mannschaft von Bayern-Trainer Nagelsmann hatte sich als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Im vergangenen Jahr war für die Bayern im Viertelfinale gegen Paris Endstation. Borussia Dortmund und RB Leipzig waren als Gruppendritte in die Europa League abgestiegen, der VfL Wolfsburg ist nach Platz vier in der Gruppenphase gar nicht mehr international vertreten. So schlecht war die Bundesliga letztmals in der Saison 2017/18.

Leipzig trifft in den Playoffs der Europa League im neuen Jahr auf Real Sociedad San Sebastian, der BVB bekommt es mit den Glasgow Rangers zu tun. Beide Mannschaften haben am 17. Februar zunächst Heimrecht, die Rückspiele werden am 24. Februar ausgetragen. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt steigen als weitere deutsche Vertreter erst eine Runde später im Achtelfinale ein, da sie in der Gruppenphase jeweils den ersten Platz belegt hatten. Das Knallerspiel den Playoffs ist das Duell zwischen dem FC Barcelona und der SSC Neapel. Immerhin hier gab es keine Pannen bei der Auslosung.