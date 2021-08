Champions-League-Auslosung : FC Bayern gegen Barcelona – Hammerlos für Leipzig

Die Münchner treffen in der Gruppenphase der Champions League auf den FC Barcelona. RB Leipzig bekommt es in Gruppe A mit Paris St. Germain um Lionel Messi und mit Manchester City zu tun. Alle Gruppen im Überblick.

Der FC Bayern München trifft in der Champions-League-Gruppenphase auf den FC Barcelona und Benfica Lissabon. Bei der Auslosung der Gruppen am Donnerstag in Istanbul landeten die in Lostopf eins gesetzten Münchner gemeinsam mit Barca und Benfica in Gruppe E.

Ein äußerst schweres Los zog derweil RB Leipzig, die in Gruppe A sowohl auf Paris St. Germain als auch auf Manchester City treffen. Damit kommt es in dieser Gruppe auch zu einem Aufeinandertreffen von Lionel Messi, der in diesem Sommer von Barcelona nach Paris gewechselt ist, mit seinem früheren Trainer bei den Katalanen, Pep Guardiola.

Ein nominell einfacheres Los zog Borussia Dortmund. Der BVB spielt in Gruppe C gegen Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas. Der VfL Wolfsburg trifft in Gruppe G auf OSC Lille, den FC Sevilla sowie RB Salzburg.

Der frisch gekürte UEFA-Trainer des Jahres, Thomas Tuchel, spielt mit dem FC Chelsea unter anderem gegen Juventus Turin. Jürgen Klopp und der FC Liverpool treffen in Gruppe B auf Atletico Madrid und den AC Mailand.

Hier die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Manchester City

Paris St. Germain

RB Leipzig

FC Brügge

Gruppe B

Atletico Madrid

FC Liverpool

FC Porto

AC Mailand

Gruppe C

Sporting Lissabon

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Besiktas Istanbul

Gruppe D

Inter Mailand

Real Madrid

Schachtar Donezk

Sheriff Tiraspol

Gruppe E

FC Bayern München

FC Barcelona

Benfica Lissbaon

Dynamo Kiew

Gruppe F

FC Villareal

Manchester United

Atalanta Bergamo

Young Boys Bern

Gruppe G

Lille OSC

FC Sevilla

RB Salzburg

VfL Wolfsburg

Gruppe H

FC Chelsea

Juventus Turin

Zenit St. Petersburg

Malmö FF