Kein Fußballklub gab diese Saison so viel Geld aus wie Chelsea. Das Ergebnis ist desaströs. Beim Aus in der Champions League laufen die Fans weg. Für Besitzer Todd Boehly gab es schon zuvor Spott.

Vor dem Hinspiel vor einer Woche hatte Todd Boehly den Mund ziemlich voll genommen – nicht nur beim nach eigener Aussage „sehr guten“ Mittagessen, sondern auch bei der Vorhersage für das anstehende Hinspiel im Viertelfinale der Fußball-Champions-League. Der neue Besitzer des FC Chelsea prognostizierte einen 3:0-Sieg seiner Mannschaft. Es kam anders. Real Madrid gewann im heimischen Bernabéu-Stadion mit 2:0 und ließ am Dienstagabend einen weiteren Sieg in dieser Höhe an der Stamford Bridge folgen. Die Spanier zogen ungefährdet ins Halbfinale ein.

Spätestens als Rodrygo in der 80. Minute auf seinen Führungstreffer zum 0:1 (58.) ganz frei vor dem Tor von Chelsea stand, den Ball stoppte und ihn aus kurzer Distanz über die Linie schoss, hatten auch die immer noch hoffenden Anhänger der Londoner es satt und verließen zu großen Teilen vor dem Abpfiff das Stadion im Stadtteil Fulham, um nach dem Aus ihres Klubs zumindest nicht auch noch im Stau stehen zu müssen. Zu deutlich war der Unterschied zwischen einem Favoriten auf den Titel in der Königsklasse und einer Mannschaft, die derzeit nur schwer als solche zu bezeichnen ist.

Mehr als 600 Millionen Euro hat Boehly in dieser Saison an Transferzahlungen in den Kader gesteckt. Zu sehen ist davon wenig – und das liegt nicht nur daran, dass Interimstrainer Frank Lampard in der entscheidenden Partie gegen Real Madrid im Mittelfeld zunächst lieber auf Eigengewächs Conor Gallagher als auf 70-Millionen-Euro-Zugang Mykhaylo Mudryk setzte. Immer wieder blitzte die fraglos vorhandene Klasse einzelner Spieler auf. Doch eine Idee, geschweige denn ein Plan, wie diese Zusammenstellung von teuren Einzelstücken zu gemeinsamem, dauerhaftem Erfolg kommen will, ist nicht ersichtlich.

Rodrygos zweites Tor ist ein Kinderspiel

Dabei war mehr Spannung am Dienstagabend durchaus möglich. Chancen zur Chelsea-Führung gab es. Doch sie wurden teils kläglich vergeben. N‘Golo Kanté traf freistehend im Strafraum einen Volleyschuss nicht richtig (11.), Marc Cucurella scheiterte am herausstürzenden Torwart Thibaut Courtois (45.+1). Wie es besser geht, zeigte Real Madrid, das die wenigen Möglichkeiten, die es gab, zwei Mal eiskalt ausnutzte. Nach einem Fehler von Trevoh Chalobah an der Seitenlinie stürmte Rodrygo alleine Richtung Tor und vollendete, als er am Ende des Wirrwarrs wieder an den Ball kam. Das 0:2 war nur noch ein Kinderspiel.

Wie der Brasilianer den Ball vor dem Tor im Fünfmeterraum noch annehmen konnte, spiegelte die Unterlegenheit Chelseas in diesem Gesamtduell. Zu den Lücken in der Abwehr kam eine erstaunliche Schwäche beim Abschluss, die schon im Hinspiel erkennbar war. Sechs Partien hat der Klub im April absolviert, nur ein Tor hat die Mannschaft geschossen. Zum Aus in der Champions League kommt ein blamabler elfter Platz in der Tabelle der Premier League. Sieben Spieltage vor Schluss sind die Plätze, die in der nächsten Saison zur Teilnahme am Europapokal berechtigen, realistisch nicht mehr erreichbar.

Beim 1:2 gegen Brighton & Hove Albion am vergangenen Wochenende, bei dem der kleine Klub von der Südküste den Machern an der Stamford Bridge zeigte, dass es nicht Unsummen braucht, um erfolgreich Fußball spielen zu können, kam Boehly in die Kabine. Was genau er dort getan und gesagt hat, darüber gehen die Aussagen auseinander. Lampard spielte den Besuch des Amerikaners als völlig normal herunter. Der frühere Nationalspieler Gary Lineker, bekannt durch pointierte Beobachtungen, schrieb ironisch: „Ich wette, das hat geholfen.“ Eher nicht, wie das Spiel am Dienstagabend zeigte.

Klublegende Lampard, der bei Derby County, Chelsea und Everton als Trainer wenig erfolgreich war und die Zeit bis Saisonende überbrücken soll, redete die Unterlegenheit gegenüber Real schön. „Wir haben 60 Minuten gut gespielt. Alles, was wir wollten, war da, nur das Tor hat gefehlt. Das hätte die Fans und uns ins Spiel gebracht. Es war eine gute Performance über den Großteil der Partie“, sagte er bei Prime Video. „Der Verein ist im Übergang. Das war mir klar, als ich angetreten bin. Ich bin aber bereit, in dieser Phase zu arbeiten.“ Danach wird ein anderer Trainer übernehmen.

Äußerst spannend zu beobachten sein wird, wie die Fans des FC Chelsea auf die Entwicklungen reagieren. Bis zum 0:1 feuerten sie ihre Mannschaft lautstark an in der Hoffnung, dass vielleicht doch ein Tor gelingen mag. Als klar wurde, dass das Duell verloren war, gingen viele. Schon gegen Brighton hatte sich der Frust einiger Anhänger entladen. Er richtete sich zuvorderst gegen Boehly, der zu Beginn seiner Zeit in London vor allem mit Ideen wie einem All-Star-Spiel aufgefallen war. Auch der Milliardär mit der großen Klappe dürfte inzwischen erkannt haben, dass Geld alleine im Fußball keine Tore schießt.