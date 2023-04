Nach dem verdienten Aus in der Champions League war Roger Schmidt stinksauer – aber nicht auf seine Mannschaft. „Um ehrlich zu sein, mag ich den VAR überhaupt nicht. Ich finde, sie können den VAR abschaffen, das macht im Fußball keinen Sinn“, echauffierte sich der deutsche Trainer von Benfica Lissabon nach dem 3:3 (1:1) im Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand über den Videobeweis.

Nach dem 0:2 im Hinspiel stand der portugiesische Rekordmeister im San Siro mit dem Rücken zur Wand, in der 55. Minute war Benfica beim Stand von 1:1 nach einem Foul an Fredrik Aursnes ein klarer Foulelfmeter verwehrt geblieben. „Ich weiß nicht, warum er (Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande, d. Red.) es nicht mit dem VAR überprüft hat. Ich dachte, das ist eigentlich der Grund für den VAR“, so Schmidt, der mit seinem Team den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Königsklasse verpasste.

„Phantastischen Fußball gespielt“

Mit der Leistung seiner Mannschaft war der 56-Jährige dabei aber zufrieden. „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir immer noch daran glauben“, sagte Schmidt, der seinem Team eine gute „Einstellung“ und eine gute „Mentalität“ attestierte.

Das Viertelfinal-Duell mit den Mailändern hätten die Portugiesen daher nicht am Mittwoch abgeschenkt: „Wir haben in einem internationalen Wettbewerb phantastischen Fußball gespielt und in 14 Spielen nur einmal verloren“, sagte Schmidt in Bezug auf die 0:2-Niederlage im Hinspiel: „Leider war das ein sehr wichtiges Spiel.“

Auch beim zweiten Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und Manchester City stand der Schiedsrichter im Fokus. Nicht nur Trainer Thomas Tuchel fand die Leistung des Unparteiischen katastrophal. Auch ehemalige Bayern-Profis äußerten sich während des Viertelfinal-Rückspiels am Mittwoch bei Twitter kritisch über die Entscheidungen des Gespanns um den französischen Hauptschiedsrichter Clément Turpin.

„Wo ist der VAR?“

„Zwei Elfmeter, die niemals ein Elfmeter hätten sein dürfen. Ich hasse das“, schrieb der frühere Münchner Abwehrspieler Mats Hummels. Auch sein Weltmeister-Teamkollege Jérôme Boateng fragte sich bei den Elfmeter-Szenen: „Wo ist der VAR?“

Dass der Videoschiedsrichter Turpins Entscheidungen nicht korrigierte, war für den aktuellen Profi von Olympique Lyon „ein Witz“. Mario Götze, von 2013 bis 2016 bei den Bayern, schrieb das Wort „Referees“ (Schiedsrichter) und fügte ein nachdenklich dreinschauendes Emoji an.

Tuchel hatte Turpin nach dem 1:1 gegen Manchester City harsch kritisiert. „Note sechs von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung an“, sagte der Coach bei DAZN nach dem guten Auftritt seiner Mannschaft: „Zwei konnten das Niveau aber nicht halten, das waren der Platz und der Schiedsrichter.“ Tuchel war bereits während des Spiels mit dem Referee aneinander geraten und hatte in der 86. Minute wegen Meckerns auch die Gelb-Rote Karte gesehen.