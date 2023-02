Aktualisiert am

Es war nur eine Randbemerkung, ein kleines Detail an einem großen schwarz-gelben Fußballabend, und dennoch lohnt es sich, diesen Satz von Trainer Edin Terzic noch einmal hervorzuheben. Mit 1:0 hatte der BVB gegen den mit unglaublichen Millionensummen und sehr viel individueller Qualität aufgedonnerten FC Chelsea gewonnen, durch einen klassischen Spielzug: langer Schlag aus dem eigenen Strafraum, Tempo, Tor.

Champions League Liveticker

Für die Dortmunder war dieser Moment eine seltene Kostbarkeit. „Wir sind die Mannschaft, die in der Bundesliga top ist darin, Konter auszuspielen und Abschlüsse zu haben“, sagte Terzic. „Aber wir haben statistisch gesehen noch kein einziges Kontertor in der Bundesliga geschossen, obwohl wir sehr häufig in dieser Situation waren.“