Emre Can war auch nach Abpfiff der Erste. Schon in den 100 Minuten des Rückspiels im Achtelfinale der Champions League an der Stamford Bridge im Londoner Stadtteil Fulham tat sich der Profi von Borussia Dortmund hervor, wenn es darum ging, sich den Angreifern des FC Chelsea entgegenzustellen oder das eigene Spiel aus der Tiefe zu steuern. Da wollte Can nicht zurückstehen, als es galt, dem Schiedsrichter nach dem Spiel seine Meinung zu sagen. Es gab offenbar einiges zu besprechen mit dem Niederländer Danny Makkelie, denn Can folgten sofort etliche Kollegen in Schwarz-Gelb.

Champions League Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Es waren vermutlich keine freundlichen Worte, die sie verloren, nachdem sie mit 0:2 Toren unterlegen und damit trotz des 1:0-Heimerfolgs im Hinspiel vor drei Wochen aus der Königsklasse des europäischen Fußballs ausgeschieden waren. Can war auch der Erste, der sich anschließend vor der Fernsehkamera von Prime Video echauffierte. „Der Schiri war heute schuld“, begann er, ohne Lust, die Worte, die er von sich gab, etwas abzuwägen. Dann fragte er rhetorisch: „Wie kann man in so einer Situation den zweiten Elfmeter geben, wie geht das?“ Cans Antwort: „Ich verstehe das einfach nicht!“

Dabei war die Aufklärung in diesem Fall gar nicht schwer: Die Fußballregeln schreiben es so vor. Als der deutsche Nationalspieler Kai Havertz in der 51. Minute beim Stand von 1:0 für Chelsea – Raheem Sterling hatte kurz vor der Halbzeitpause getroffen (43.) – vom Elfmeterpunkt schoss, waren mehrere Spieler beider Mannschaften schon im Strafraum. Dabei sagen die Regeln, dass sich bei der Ausführung alle Spieler außer dem Schützen und dem Torhüter „mindestens 9,15 Meter vom Elfmeterpunkt entfernt, hinter dem Elfmeterpunkt, innerhalb des Spielfelds und außerhalb des Strafraums“ befinden müssen.

„Er trifft den Pfosten, fertig, aus!“

Das war nicht der Fall. Neben Chelsea-Spieler Ben Chilwell, der als Erster in den Strafraum lief, bevor Havertz schoss, waren auch mehrere Dortmunder, darunter Salih Özcen, der den Ball wenig später nach dem Abpraller vom Pfosten klärte, in der verbotenen Zone. In Regel 14 „Strafstoß“ heißt es zu den Folgen: „Wenn je ein Spieler der beiden Teams ein Vergehen begeht, wird der Strafstoß wiederholt, es sei denn, einer der Spieler begeht ein schwereres Vergehen (z. B. unzulässiges Antäuschen).“ Makkelie wurde von seinem Videoassistenten auf die Vergehen aufmerksam gemacht und entschied auf Wiederholung.

Havertz durfte noch einmal antreten und war beim zweiten Versuch, mit einem Schuss in die gleiche Ecke wie zuvor, erfolgreich (53.). Auch für den Fall, dass nur Spieler einer Mannschaft sich falsch verhalten, gibt es Lösungen: Wäre etwa nur Chilwell zu früh in den Strafraum gelaufen, hätte es indirekten Freistoß für Dortmund gegeben. Wären nur Dortmunder zu früh gestartet, wäre die Ausführung auch wiederholt worden. Für all diese Feinheiten des Regelwerks aber hatte Can am Dienstagabend kein Ohr: „Es ist mir scheißegal, wer vorher reingelaufen ist. Er trifft den Pfosten, fertig, aus!“