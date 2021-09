Keine Dortmunder Sternstunde : Wertvolle Erkenntnisse für den BVB

Vor dem Spiel stand er auf dem Platz. Ganz allein mit einem Pokal in der Hand. Ausgezeichnet von der Europäischen Fußball-Union als Torschützenkönig der vergangenen Champions-League-Saison, in der Erling Haaland in acht Spielen zehn Treffer erzielt hat. Die Fans von Borussia Dortmund feierten den wuchtigen Norweger, was auch als dringender Wunsch zu verstehen war, dass er doch bitte, bitte baldmöglichst wieder im leuchtenden schwarz-gelben Trikot und nicht, wie an diesem Dienstagabend, in dunkler Zivilkleidung den Rasen betreten möge.

Mag ja sein, dass Haaland schon am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky) wieder dabei ist. „Wir haben noch Hoffnung, es ist nicht ausgeschlossen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem schmucklosen 1:0-Sieg des BVB im Champions-League-Spiel der Gruppe C über den portugiesischen Meister Sporting Lissabon am Dienstagabend. Während der neunzig plus drei Minuten gab es genügend Momente, in denen die Fans des Bundesliga-Vierten ihren unter muskulären Problemen leidenden Mittelstürmer herbeisehnten.

Immerhin half Kapitän Marco Reus, wie auch Haaland bei der jüngsten 0:1-Niederlage im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach schmerzlich vermisst, nach überstandener Kapselreizung im Knie gegen Sporting nach besten Kräften mit, den knappen Erfolg über die Runden zu bringen. „Soll erfüllt, mehr nicht“, lautete sein Fazit nach getaner Arbeit gegen einen insgesamt ziemlich harmlosen Gegner.

Gewinnt der BVB nach dem 2:1-Erfolg im ersten Gruppenspiel beim türkischen Meister Besiktas Istanbul und dem 1:0 über Sporting auch das dritte Gruppenspiel beim bis dato ebenfalls zweimal siegreichen Tabellenführer Ajax Amsterdam, der am Dienstag nach dem 5:1-Triumph bei Sporting daheim Besiktas 2:0 besiegte, kann der Gewinner des Spitzenspiels am 19. Oktober schon mal das Achtelfinale der Champions League ins Auge fassen.

Freude über die kleinen Dinge

Am Dienstag freuten sich die Borussen über die kleinen Erfolgserlebnisse. Der Niederländer Donyell Malen, in der besten Szene des Abends wunderbar in Szene gesetzt vom englischen Jungstar Jude Bellingham, schoss in seinem zehnten Pflichtspiel für seinen neuen Klub endlich das erste Tor mit einem Flachschuss ins linke Eck (37. Minute) „Das war wichtig für ihn“, lobte Trainer Marco Rose den bisher noch eher unauffälligen Angreifer, der bei der PSV Eindhoven ein Shooting Star war und auch in der niederländischen Nationalmannschaft längst Fuß gefasst hat.

In Dortmund aber fremdelte Malen bis zum Dienstag noch ein wenig. Sein erster Treffer dürfte dem 22 Jahre alten Stürmer helfen, an der Seite von Protagonisten wie Haaland und Reus neuen Schwung aufzunehmen. Ein Kopfball aus einer Abseitsposition (15.) und ein Kopfballtor aus einer Abseitsstellung (74.) deuteten an, dass Malen schon bald weitere Treffer in petto haben dürfte. Auch Reus schoss gegen die Portugiesen ein ungültiges Tor, das er aus einer Abseitsposition erzielt hatte (48.).

Sei’s drum. Die Borussen freuten sich am Ende trotzdem. Zum Beispiel darüber, dass sie nach dem 3:0-Sieg in der ersten Pokalrunde beim SV Wehen-Wiesbaden endlich mal wieder zu Null gewonnen hatten. In der Bundesliga nämlich warten die Dortmunder seit dem ersten Spieltag auf einen Zu-Null-Sieg. „Insgesamt haben wir das sehr solide gelöst, ohne zu glänzen“, lobte Rose das insgesamt konzentrierte Abwehrverhalten seiner Profis und die konzentrierte Leistung aller Spieler bei der Arbeit gegen den Ball. „Im Gegenpressing war es gut“, fand Rose.

Der aus Mönchengladbach gekommene Fußballlehrer hat diese Fußballkomponente unübersehbar tiefer verankert als seine Vorgänger. „Das ist etwas Gutes, das wir in der vergangenen Saison und in der Spielzeit davor nicht hatten“, sagt Axel Witsel, die Dortmunder Ordnungskraft im defensiven Mittelfeld über das neue Element im Dortmunder Spiel.

Das sah gegen Sporting Lissabon insgesamt noch eher unfertig aus. Sicher auch, weil Haaland fehlte. „Man merkt“, sagte Rose, „dass wir uns nach vorne ein bisschen neu erfinden müssen. Aber wir haben ohne Erling gewonnen, das ist wichtig.“ Wenn schließlich an einem Abend, an dem es um handwerkliche Verlässlichkeit geht, der Ertrag stimmt, gehen Zuschauer wie Spieler und Verantwortliche zufrieden nach Haus. So auch in Dortmund am Dienstag.

Marco Reus, dessen schnelles Comeback nach seiner Knieblessur der Mannschaft guttat, sah das Ganze beim Blick zurück auf einen Abend, der nicht zu den Champions-League-Sternstunden des BVB gehörte und dennoch wertvolle Erkenntnisse und Punkte parat hielt, vollkommen pragmatisch: „Es ist mir völlig wurscht, ob wir einen Torschuss oder hundert Torschüsse haben. In so einem Spiel ist es einfach wichtig, zu gewinnen.“