Dortmund unterliegt ManCity : „Das ist natürlich brutal ärgerlich“

Die letzte sonderbare Szene eines besonderen Fußballabends fing eine Kamera im Gang zu den Kabinen im Stadion von Manchester City ein. Zu sehen war Erling Haaland, der enttäuscht vom Platz stapfte und dabei einen der Schiedsrichter-Assistenten überholte, der ihm offenbar etwas zurief. Der Star von Borussia Dortmund gestikulierte, blieb stehen, drehte sich um. Dann zückte der Helfer des Unparteiischen einen Stift sowie seine Gelbe und Rote Karte und ließ Haaland darauf je ein Autogramm geben. Die anderen Spieler zogen unbehelligt vorbei nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League.

Dokumentiert und kritisiert wurde die erstaunliche Szene beim englischen TV-Sender BT Sport. Der Tenor: Wie kann jemand, der neutral sein soll, so etwas vor laufender Kamera tun wie Octavian Sovre? Die genauen Hintergründe der Aktion, etwa für wen er die Autogramme sammelte, blieben zunächst unklar. Fakt aber war, dass das rumänische Gespann um Schiedsrichter Ovidiu Hategan schon auf dem Rasen beim Dortmunder 1:2 nicht die beste Figur abgegeben hatte. Es ging dabei besonders um einen Elfmeter für die Engländer, der wieder zurückgenommen wurde, und ein nicht gegebenes Tor des Dortmunders Jude Bellingham.

In der 29. Minute – Manchester führte mit 1:0 durch einen Treffer von Kevin De Bruyne (19.) – pfiff der Unparteiische nach einer Aktion von Emre Can plötzlich Strafstoß. Der Dortmunder hatte einen Ball mit der Hacke abwehren wollen und traf Gegenspieler Rodri mutmaßlich am Knie. Der Spanier sackte zusammen und hielt sich seltsamerweise das Gesicht. Die BVB-Aufregung, insbesondere vom vermeintlichen Übeltäter Can war groß; er sah wegen Meckerns die Gelbe Karte. Auf Hinweis von Video-Assistent Marco di Bello schaute Hategan sich die Szene nochmal an und entschied dann: doch kein Elfmeter. Die Verwarnung für Can aber blieb, regeltechnisch in Ordnung, zum abermaligen Ärger bestehen.

Aufregung nach Pfiff gegen BVB

Kaum hatte sich die Aufregung gelegt, waren die Dortmunder wieder auf 180. Abermals stand der Schiedsrichter aus Rumänien im Mittelpunkt. Einen langen Ball ließ ManCity-Torwart Ederson unsauber vor seinem Strafraum vom Fuß springen (37.). Bellingham ging dazwischen, eroberte das Spielgerät und wollte es gerade ins leere Tor schießen, als Hategans Pfiff ertönte. Foul! Der 17 Jahre alte Engländer war fassungslos. War sein Fuß im Duell mit Ederson regelwidrig gestreckt oder nicht? Oder war er nicht viel eher am Ball als der unbeholfene Torwart? Es ließen sich Argumente für beide Sichtweisen finden. Fakt aber auch hier: Das Tor zählte nicht.

Der Dortmunder Trainer Edin Terzic erwischte bei seiner Analyse den Kern der Debatte: „Ich hätte mir gewünscht, dass der Schiedsrichter die Szene zum aberkannten Tor laufen gelassen hätte und sich die Szene angeschaut hätte, denn dann hätte er es immer noch zurücknehmen können“, sagte er beim TV-Sender Sky. So wird es in Zeiten der Video-Hilfe oft gehandhabt, in diesem Fall zum Frust der Borussia nicht. Selbst bei deutlichen Abseitspositionen läuft eine Partie oft noch bis zum Abschluss des Angriffs weiter, um sich die Option der Videoüberprüfung nicht zu verbauen.

„Es ist brutal ärgerlich, das ist aber auch der Fußball. Nicht nur wir machen Fehler, sondern auch andere, und darauf ist man auch angewiesen“, sagte Terzic. Der verletzte Dortmunder Jadon Sancho sah die Szene vor dem Bildschirm und twitterte verärgert: „Dieser Schiedsrichter muss mal überprüft werden.“ Und was sagte Bellingham, dem so ein Treffer genommen wurde? „Meiner Meinung nach war ich in der Szene zuerst am Ball. Wenn der Schiedsrichter weiterlaufen lässt, kann er das mit dem VAR (Video Assistent Referee, die Redaktion) nochmal checken. Aber gut, so ist Fußball.“

Bei allen Emotionen um die Schiedsrichter sollte aber auch der überraschend starke Dortmunder Auftritt nicht unbeachtet bleiben. Nach dem 1:2 in der Bundesliga gegen Frankfurt, das dazu führt, dass der BVB in der kommenden Saison womöglich nicht in der Champions League spielen darf und der folgenden harten Kritik an der Mannschaft, nicht zuletzt durch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, machte der BVB ein richtig gutes Spiel. Das 1:1 durch Marco Reus (84.) schien der gerechnet Lohn für die beeindruckende Leistung zu sein gegen den englischen Dominator, doch Phil Foden traf nochmal für City (90.).

Dennoch setzte sich im Laufe der Nachbetrachtung die Dortmunder Erkenntnis durch, dass das, was man in Manchester gezeigt hatte, richtig gut war und alle Optionen für das Rückspiel am nächsten Mittwoch offenlässt. „Wir haben den Gegentreffer in der letzten Minute kassiert und das ist natürlich brutal ärgerlich. Aber wir haben gezeigt, dass wir sie ärgern können“, sagte Terzic. Das sah auch Mats Hummels so: „Das Ergebnis und die Leistung zeigen, dass wir mithalten können. Die Chancen sind voll da“, sagte Hummels bei DAZN, schränkte aber ein: „Mit dem 1:1 wären wir beim Anpfiff (des Rückspiels, die Redaktion) weiter gewesen. Doch nach dem späten 2:1 ist das Gefühl nicht gut, obwohl wir heute sehr viel richtiggemacht haben.“

Reus wurde mit seinem ersten Treffer in diesem Jahr zum alleinigen Rekord-Torschützen des BVB in der Champions League. Mit 18 Treffern überflügelte er Robert Lewandowski. „Es ist brutal ärgerlich, dass wir so spät noch ein Tor kriegen. Wir haben uns für den Aufwand und die Energie nicht belohnt. Das ist sehr bitter. Es ist aber weiter alles offen“, sagte auch Reus, der die Formschwankungen des Teams nicht erklären konnte: „Wir haben zu wenige Spiele wie heute, in denen wir unser Niveau zeigen. Wenn wir wüssten, woran das liegt, würden wir versuchen, es in jedem Spiel so zu machen. Aber das kriegen wir irgendwie momentan nicht hin.“