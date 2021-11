Fauxpas von BVB-Trainer Rose : „Das ist natürlich mega peinlich jetzt“

Eine Journalistin stellt Marco Rose vor Dortmunds Spiel in der Champions League in Lissabon eine Frage zum gegnerischen Trainer. Der BVB-Coach ist zunächst ziemlich ratlos – und schämt sich dann.

Das war Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose ganz schön unangenehm. Als eine portugiesische Journalistin vor dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon wissen wollte, was Rose von Sporting-Coach Rúben Amorim hält, stutzte der 45-Jährige. „Öh, keine Ahnung“, sagte Rose am Dienstag mit großen Augen, nachdem er der Übersetzung gelauscht hatte.

Auch Dortmunds Pressesprecher wusste zunächst nicht, von wem die Rede ist. „Klären Sie uns gerne auf. Wer ist das denn?“, sagte er in Richtung der Journalistin. Erst kurz darauf klärte sich das Missverständnis auf. Ob es möglicherweise an der Übersetzung gelegen hatte, blieb unklar. „Oh, Entschuldigung, das ist natürlich mega peinlich jetzt“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligavereins, als er begriff, dass es sich bei Amorim um den Trainer von Sporting handelt.

„Ein guter Trainer auf jeden Fall, dessen Namen ich nicht kannte.“ Um zu verdeutlichen, wie unangenehm ihm die Situation war, lud er den 36-Jährigen direkt auf ein Getränk nach dem Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) ein. „Morgen werde ich Rúben nach dem Spiel auf ein Glas Wein einladen. Weil das darf mir natürlich eigentlich nicht passieren, dass ich seinen Namen nicht auf dem Schirm habe. Das tut mir leid.“

Amorim selbst jedenfalls nahm die Sache locker. „Ich bin sehr glücklich über die Einladung, das ist eine nette Geste“, sagte der lächelnde Sporting-Coach. Rose schwor derweil die Mannschaft von Borussia Dortmund auf einen Sieg im wohl vorentscheidenden Champions-League-Gruppenspiel bei Sporting Lissabon ein. „Wir spielen auf Sieg. So wie immer“, sagte er am Dienstagabend in Lissabon. „Auf Unentschieden spielen, ist keine Option. Das haut nicht hin, funktioniert nicht. Also spielen wir auf Sieg.“

Mit einem Erfolg beim portugiesischen Fußball-Meister am Mittwoch würde der BVB als Gruppenzweiter sicher in die K.o.-Phase einziehen. Bei einer Niederlage mit mehr als einem Tor Unterschied wäre dagegen das vorzeitige Aus in der Königsklasse besiegelt. „Sicherlich ist das ein Must-Win-Spiel“, sagte Torwart Gregor Kobel. „Wir werden sehr, sehr aggressiv mit der nötigen Power reingehen.“

Wie der BVB den gesperrten Abwehrchef Mats Hummels ersetzen will, ließ Rose offen. Dass etwa der zuvor lange verletzte Dan-Axel Zagadou von Anfang auflaufen könnte, erscheint eher unwahrscheinlich. „Er war lange verletzt, richtig lange verletzt“, sagte Rose. „Wir sind sehr froh, dass er wieder so gesund und fit ist. Aber bei der langen Verletzung, wir reden über Champions League, und er hat lange keine Spielpraxis gehabt.“