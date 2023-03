Aktualisiert am

Dortmund in Champions League : Die Hauptursache für das Aus des BVB

Zwischen Zorn und Ehrlichkeit: Borussia Dortmund muss mit dem Scheitern in der Champions League zurechtkommen. Aber das diskutable Verhalten der Unparteiischen ist dafür nicht der einzige Grund.

Die Versuche des Emre Can, irgendwie mit seiner Enttäuschung fertig zu werden, waren gut nachvollziehbar. Womöglich zählt der konsequente Unwille, solche Niederlagen zu akzeptieren, sogar zu den derzeitigen Stärken von Borussia Dortmund. „Der Schiri, der war heute daran Schuld“, zürnte der Dortmunder Mittelfeldspieler nach der 0:2-Niederlage des BVB beim FC Chelsea, mit der der Klub im Achtelfinale aus der Champions League ausgeschieden ist.

Die Londoner hatten zunächst nach Intervention des Videoassistenten einen streitbaren Handelfmeter zugesprochen bekommen, den Kai Havertz dann auch noch zwei Mal ausführen durfte. Zunächst hatte der deutsche Angreifer den Ball an den Pfosten gesetzt, doch mehrere Spieler waren zu früh in den Strafraum gelaufen, darunter Salih Özcan, der den Ball an­schließend klärte. „Es ist mir scheißegal, wer vorher reingelaufen ist, er trifft den Pfosten, fertig, aus“, polterte Can weiter, der Schiedsrichter Danny Makkelie sei „das ganze Spiel schon arrogant“ gewesen.