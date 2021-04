65 Euro Aufwandsentschädigung : Fußballstar als Wahlhelfer ausgelost

Aktualisiert am

Real Madrid muss im Rückspiel der Champions League womöglich auf Marcelo verzichten, der als Wahlhelfer ausgelost wurde. Noch glaubt Trainer Zidane an den doppelten Einsatz des Verteidigers.

Wahlhelfer statt Linksverteidiger: Marcelo wird an der Urne gefordert Bild: AP

Der spanische Fußball-Topklub Real Madrid muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League womöglich auf seinen Verteidiger Marcelo verzichten. Der gebürtige Brasilianer, der seit 2011 auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde für den kommenden Dienstag als Helfer bei der Madrider Stadtratswahl ausgelost, wie die Zeitung „El Mundo“ berichtete. Am gleichen Tag brechen die Königlichen allerdings schon nach London auf, um am Mittwoch (21.00 Uhr/im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, bei Sky und DAZN) beim FC Chelsea anzutreten.

Champions League Liveticker

Real Madrid war im Hinspiel zu Hause gegen das Team des deutschen trainers Thomas Tuchel nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus gekommen. Der Franzose Ferland Mendy, der Marcelo auf der linken Position in der Abwehrkette zuletzt verdrängt hatte, kann Real wegen Wadenproblemen vermutlich ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Die Madrilenen hoffen nun, Marcelo von seinen bürgerlichen Pflichten entbinden zu können. Die offizielle Bestätigung für das Begehren des Klubs haben die Behörden bislang nicht erteilt. Trainer Zinedine Zidane gab sich bei einer Pressekonferenz der „Königlichen“ an diesem Donnerstag aber überzeugt, dass der Linksverteidiger in der Champions League im Einsatz sein wird: „Wir können die Pflichten des Einzelnen nicht beeinflussen. Er wird seinen bürgerlichen Verpflichtungen zwar nachkommen, doch am Mittwoch wird er beim Team sein“, sagte Zidane.

Laut Regularien können Wahlhelfer nur aus triftigen, beruflichen Gründen entschuldigt werden, wenn sie diesem Zeitraum wesentliche Dienste für die Gemeinschaft erledigen, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Für den Wahlhelfer-Job würde Marcelo, dessen Jahreseinkommen auf 15,1 Millionen Euro geschätzt wird, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 65 Euro bekommen.

Im spanischen Profifußball sind bereits ähnliche Präzedenzfälle bekannt: So bestritt Aitor Fernández, Torhüter von UD Levante, im November 2019 ein Ligaspiel gegen Athletic Bilbao, obwohl er als Wahlhelfer in seiner Heimatstadt Mondragon ausgewählt worden war.

Sollt Marcelo tatsächlich nicht um seinen Dienst herumkommen, könnte er alternativ auch erst am Tag des Rückspiels separat nach London fliegen, um noch rechtzeitig zur Mannschaft zu stoßen. Ob eine solche Nachreise am Tag des Spiels noch möglich ist, hängt aber auch von den coronabedingten Einreisebestimmungen ab.

Mehr zum Thema 1/